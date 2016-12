2016-12-28 13:32:00.0

Lesung 100 Jahre alt, aber mit aktueller Botschaft

Eine alte Freundschaft bringt Ludwig Thomas „Heilige Nacht“ nach Haunswies. Besucher danken dem Vorleser Bernhard Wulf und den Schmuttertaler Musikanten mit stehendem Applaus Von Claudia Hartmann

Affing-Haunswies Sie ist ein bayerischer Klassiker, in der Haunswieder Pfarrkirche wurde sie nun zum ersten Mal gelesen: die „Heilige Nacht“ von Ludwig Thoma. Diese Bescherung kurz vor Weihnachten hatten die Bewohner des Affinger Ortsteils einer langjährigen Freundschaft zu verdanken: der zwischen dem Vorleser Bernhard Wulf mit dem altbekannten, vor knapp zwei Jahren gestorbenen Dorfpoeten Konrad Golling aus Haunswies.

Nachdem die Verbindung mit der Familie Golling immer noch besteht, machten sich Wulf und die Schmuttertaler Musikanten und Sänger auf nach Haunswies, um den Besuchern die frohe Botschaft der Heiligen Nacht darzubringen.

In Reimform erzählte Ludwig Thoma, erstmals vor genau 100 Jahren, in bayerischer Mundart die Weihnachtsgeschichte nach Lukas. Das biblische Geschehen von Maria und Joseph hat er ins tief verschneite Oberbayern verlegt, das eher den Tegernseer Bergen ähnelt, als dem Heiligen Land.

Bernhard Wulf stimmte mit seiner Vorlesung in das Geschehen einfühlsam ein, ehe er sich „seiner“ Musikanten besann und sie mit der Gitarre begleitete.

„Jetzt, Leuteln, jetzt loost’s amal zua“ – so beginnt die bekannteste bayerische Weihnachtsgeschichte, die Ludwig Thoma 1917 schrieb. Der Schriftsteller, der zu dieser Zeit bereits neun Jahre „Auf der Tuften“ in Tegernsee lebt, erzählt die Geschichte von Maria und Joseph auf eine ganz eigene Art: „Es war selm in Nazareth hint, A Mo, der si Joseph hat gnennt“

Längst gelten die Gesänge der Heiligen Nacht als Volksweisen und gehören zum weihnachtlichen Repertoire – auch der Schmuttertaler, die sangen: „Im Wald is so staad, Alle Weg san vawaht, Alle Weg san verschniebn, Is koa Steigl net bliebn.“ Thoma schließt zwar mit den Erkenntnissen der Weihnachtsgeschichte und doch mit seinen ganz eigenen Ansichten, in seinen eigenen Worten: „Und fragt’s enk, ob dös nix bedeut’, Daß s’Christkind bloß Arme g’sehg’n hamm.“ In der heutigen Zeit ein guter Anstoß, das Fest der Liebe fernab von Konsum und Kommerz zu sehen. So vermittelte es Bernhard Wulf.

Zum Abschluss gab es in der Kirche stehenden Applaus von den zahlreichen Anwesenden für die musikalische und stimmungsvolle Darbietung der Weihnachtsgeschichte und friedvolle Einstimmung auf das bevorstehende Fest. Ein Dank galt auch allen Spendern für die freiwillige Gabe, die der Hospizgruppe zuteil wird.