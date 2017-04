2017-04-07 14:40:00.0

Kreis Aichach-Friedberg 13-Jähriger verletzt Mitschüler mit Messer

An der Realschule Affing-Bergen kam es am Donnerstagmittag zu einer Rangelei, ein 13-Jähriger wurde dabei mit einem Messer verletzt. Der Täter fiel schon öfter auf. Von Nicole Simüller

Eigentlich wollte die Realschule Affing am Freitag ihre Schüler entspannt in die Osterferien verabschieden. Stattdessen stand sie unter dem Eindruck eines Zwischenfalls, der sich am Donnerstagmittag in der zweiten Pause ereignet hatte. In einer Gruppe von etwa fünf Schülern kam es nach Polizeiangaben in der Aula zu einer Rangelei. Plötzlich zog ein 13-Jähriger ein Taschenmesser und fügte damit einem gleichaltrigen Mitschüler, der in dieselbe Klasse geht, eine Stichwunde in den Oberschenkel zu.

Verletzter Schüler bleibt über Nacht im Krankenhaus

Wie Peter Löffler, Sprecher der Polizei Aichach, am Freitag auf Nachfrage sagte, ist offen, ob der Messerstich gezielt erfolgte. Die meisten anderen Schüler bekamen von dem Vorfall nichts mit. Wenige Minuten später meldete sich der verletzte 13-Jährige bei der Schulleitung.

Wie Direktorin Sigrid Kehlbach auf Anfrage unserer Zeitung sagte, wurde erst im Sekretariat deutlich, dass er eine zweieinhalb Zentimeter tiefe Stichwunde davon getragen hatte, die durch die Hose hindurch stark blutete. Die Schule rief den Notarzt. Er brachte den Buben, der zwar etwas durcheinander, aber ansprechbar war, in die Kinderklinik Augsburg. Dort blieb er über Nacht.

Kehlbach ist noch immer aufgewühlt. Sie kann nicht fassen, dass so etwas an ihrer Schule passiert. „Dass überhaupt jemand auf die Idee kommt, so was zu machen!“ Kehlbach verweist auf das Leitbild der Realschule, in dem Friedfertigkeit und gewaltloses Handeln an vorderster Stelle stehen.

Wie kann es sein, dass ein Schüler mit einem Messer in der Tasche zur Schule kommt? Diese Frage lässt Kehlbach keine Ruhe. Die beiden Schüler hätten zwar bereits öfter miteinander gerangelt, aber nicht bösartig. Der 13-Jährige habe schon vorher Sachen angestellt, sagt sie. „Durch Gewalt ist er so aber noch nicht aufgefallen.“ Erstaunlich ruhig und gefasst habe der Bub nach dem Vorfall auf sie gewirkt, erinnert sich Kehlbach. In der Schule und in sozialen Netzwerken umgehenden Gerüchten, wonach das Opfer schuld sei, tritt die Direktorin ganz klar entgegen: Diese Gerüchte seien falsch. „Die Sache ist aufgeklärt.“

13-jähriger Täter hat jetzt Hausverbot an der Schule

Das war auch ein zentraler Bestandteil dessen, was die Lehrer am Freitag in der ersten Stunde mit den Kindern und Jugendlichen besprachen. Sie erzählten kurz, was passiert war, dass die Polizei ermittelt und dass der 13-Jährige, der seinen Mitschüler verletzte, Hausverbot hat. Die Lehrer ermutigten die Schüler außerdem, sich an einen Erwachsenen zu wenden, wenn ein Mitschüler etwas dabei hat, das nicht an eine Schule gehört.

Am Freitag bekamen außerdem die Eltern eine Mail. Darin betont die Schule, dass Waffen oder waffenähnliche Gegenstände im Schulhaus und in der Umgebung nicht geduldet würden. Kehlbach hofft, dass auch die Eltern über das Thema mit ihren Kindern sprechen.

Wie es mit dem 13-jährigen Verursacher weitergeht, wird sich zeigen. Ein Disziplinarausschuss, dem sieben Lehrer und die Schulleitung angehören, wird entscheiden, ob er überhaupt wieder an die Realschule Affing zurückkehren darf. Die Aichacher Polizei wird eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 13-Jährigen vorlegen, der wegen seines Alters noch strafunmündig ist. Alles Weitere entscheidet die Staatsanwaltschaft. Allerdings schaltet die Polizei in solchen Fällen standardmäßig das Jugendamt ein. Peter Löffler sagt: „Es wird sich mit Sicherheit mit den Eltern in Verbindung setzen.“