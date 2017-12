2017-12-03 20:14:00.0

Suchaktion 15-Jähriger aus Aichach-Friedberg läuft nachts heim: Suchaktion

Weil ein 15-Jähriger nachts alleine von einer Party in Igling heimlief, sorgten sich seine Freunde und riefen die Polizei. Die startete eine große Suchaktion.

Wegen der Suche nach einem vermisst gemeldeten Jugendlichen aus dem Kreis Aichach-Friedberg ist am Samstag die Bahnstrecke Kaufering–Buchloe teils stundenlang gesperrt worden. Der 15-Jährige war laut Polizei in Igling auf einer Privatparty, als er gegen 3 Uhr verschwand. Freunde sorgten sich und riefen die Polizei. Mit Spürhunden suchten die Beamten die Bahnstrecke ab – ohne Erfolg. Eine Streife entdeckte den 15-Jährigen morgens in Mering. Offenbar hatte er sich allein auf den Heimweg gemacht. (AN)