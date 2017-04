2017-04-15 16:08:00.0

Aichach-Friedberg 15 Jaudusfeuer lodern heute im Landkreisnorden

Im Vorjahr brannten im nördlichen Landkreis 18 Feuer, 2010 waren es landkreisweit noch 50. In manchen Orten finden nur noch kleinere Veranstaltungen statt. Von Samuel Jacker

Jaudusfeuer am Osterwochenende haben im Wittelsbacher Land eine lange Tradition. Doch sie verliert zunehmend an Bedeutung. An diesem Karsamstag erhellen nur 15 Jaudusfeuer im Landkreisnorden die Osternacht. Im vergangenen Jahr wurden 18 gezählt, 2014 sogar nur zwölf. 2010 gab es landkreisweit noch fast 50 Feuer.

Der Aufwand für die Organisatoren wird immer größer. So übernimmt beispielsweise seit einiger Zeit nicht mehr die Stadt Aichach die Versicherung, sondern der Veranstalter muss sie selbst tragen. Da es sich bei Jaudusfeuern um öffentliche Veranstaltungen handelt, müssen sie in den Rathäusern gemeldet werden. Das Aichacher Rathaus verlangt zusätzlich einen Lageplan.

Die strengen Regeln haben ihren Grund: Immer wieder gab es schwere Unfälle. Wie 2012 in Rehling, als das Jaudusfeuer noch auf der Sportanlage Oberach brannte. Dort stürzte ein alkoholisierter Jugendlicher bei dem Versuch, die Glut im Laufschritt zu durchqueren, auf halber Strecke und wurde mit mittelschweren bis schweren Verbrennungen ins Klinikum gebracht.

In den Gemeinden, in denen noch Jaudusfeuer stattfinden, fallen sie zum Teil deutlich kleiner aus als früher. In Rehling beispielsweise wird „nur“ noch eine Feuerschale auf dem Rathausplatz aufgestellt. Auch in den Pöttmeser Ortsteilen Grimolzhausen und Schnellmannskreuth sind kleine Feuer geplant. Die Dasinger Verwaltung erwartet im Ortsteil Taiting ebenfalls eine Veranstaltung in geringerer Größe. Bei allen vieren handelt es sich laut den Gemeinden eher um Osterfeuer. Nach einjähriger Pause ist Adelzhausen wieder dabei. Das Feuer findet nahe dem Sportplatz am Ortsausgang von Burgadelzhausen in Richtung Eurasburg statt. In Hollenbach hingegen gibt es heuer keinen Jaudus.

Das Landratsamt und das Bayerische Ministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz haben folgende Auflagen festgelegt: Das Feuer darf maximal vier Meter hoch und weder ein Turm- noch ein Scheiterhaufen sein. Ebenfalls vier Meter muss der Sicherheitsabstand zu Besuchern betragen, zu Häusern sind es 25 und zu Wäldern 100 Meter. Der Böschungswinkel muss zwischen 60 und 70 Grad messen, das Feuer bei starkem Wind sofort gelöscht werden.

Die Verantwortlichen dürfen die Veranstaltung nicht verlassen, bevor die Glut erloschen ist. Diese Regeln sind auch bei der zuständigen Behörde zu erfahren.

Ein Merkblatt mit dem Titel „Brennmaterialien für Brauchtumsfeuer“ ist auf der Internetseite des Landratsamtes Aichach-Friedberg bei der Abteilung „Immissionsschutz, staatliches Abfallrecht“ zu finden. Demnach darf nur naturbelassenes Feuerholz wie unbehandelte Holzabfälle, Europaletten sowie geringe Mengen an Baum- und Strauchschnitt zum Anfeuern verbrannt werden.

Verboten sind dagegen Kartonagen, Verpackungsmaterial, Fensterrahmen, Türen, Balken, Altöle, Reifen und Kunststoffe. Um genug Brennmaterial zu haben, sind viele Veranstalter auf Holz- und Geldspenden angewiesen.

Das Landratsamt kündigt auch in diesem Jahr stichpunktartige Kontrollen an. Ein Verstoß gegen die Auflagen wird unter Umständen mit einer Geldbuße geahndet. Dass die Zahl der schweren Unfälle zurückging, wertet Wolfgang Müller, Sprecher des Landratsamtes in Aichach, als Erfolg der Aufklärungsarbeit der vergangenen Jahre.

Die Jaudusfeuer im nördlichen Landkreis im Überblick: