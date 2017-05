2017-05-20 18:47:00.0

Aichach 150 Fahrzeuge werden auf dem Stadtplatz präsentiert

15 Aussteller zeigen am Autosonntag zwischen dem Oberen und Unteren Tor Neuheiten auf Rädern Von Samuel Jacker

Aichach Obwohl an diesem Sonntag der gesamte Aichacher Stadtkern in eine verkehrsberuhigte Zone verwandelt wird, sind dort 130 bis 150 Fahrzeuge zu sehen. Anlass ist der Autosonntag, der alle zwei Jahre stattfindet. Dieser beginnt um 10 und endet um 17 Uhr. Hauptorganisator ist wie in den vergangenen Jahren Stephan Junginger, Inhaber des Autohauses Betzmair.

Die 15 Aussteller zeigen dabei verschiedene Neuheiten. Das Angebot reicht von Motorrollern und Autos für Fahrer ab 16 über Anhänger bis hin zu Neu- und Jahreswagen. Unter den zwölf Automarken sind erstmals Jaguar, Landrover und Baic vertreten. Zu den zwölf regionalen Händlern zählt laut Junginger auch ein Reisebusunternehmen. Ein weiteres Unternehmen stammt aus Augsburg.

Probefahrten mit verschiedenen Fahrzeugen

Für Junginger hat der Aichacher Autosonntag einen ganz besonderen Charme: „Man kann zwanglos die Wagen auf etwa einem Kilometer Strecke zwischen Oberem und Unterem Stadtplatz vergleichen.“ Zudem sei es möglich Probefahrten zu unternehmen – natürlich darf auch gekauft werden. Jeder Händler habe dabei eigene Aktionen und Rabatte, so der Veranstalter.

Stephan Junginger weiß, dass der Ansturm auf den Autosonntag mit dem Wetter steht und fällt. Dennoch rechnet er mit 10000 bis 15000 Besuchern. (jasa)