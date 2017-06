2017-06-28 15:14:00.0

Justiz 16-Jähriger randaliert im Aichacher Gymnasium

Jugendlicher muss sich in nichtöffentlicher Verhandlung vor Gericht verantworten. Ungeschoren kommt er nicht davon

Aichach Mitten am Tag haben im Januar drei Jugendliche im Deutschherren-Gymnasium in Aichach randaliert. Einer der drei Täter stand jetzt in Aichach in nichtöffentlicher Sitzung vor Gericht.

Der Sachschaden blieb mit etwa 350 Euro gering: Das Trio beschädigte vor allem von Schülern angefertigte Kunstwerke – Holzkonstruktionen und Plakate. Mit Zigaretten brannten sie Löcher in eine Sitzgruppe.

Ein 16-Jähriger stad nun deshalb in Aichach vor Gericht. Verhandelt wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Nach Auskunft des Gerichts hat der Jugendliche alles zugegeben. Er muss nun 64 Stunden soziale Hilfsdienste leisten.

Die beiden weiteren Täter, ein mittlerweile 17-Jähriger und ein 20-Jähriger, wurden vom Jugendrichter lediglich ermahnt. Sie waren durch die Tat erstmals aufgefallen, so das Gericht. (bac)