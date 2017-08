2017-08-06 15:47:26.0

Polizeibericht 17-Jähriger baut Unfall ohne Führerschein

Ein 28-Jähriger war Beifahrer bei dieser Schwarzfahrt. Sie wird Folgen haben

Mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss ein 17-Jähriger rechnen, der am Freitag im Aichacher Ortsteil Ecknach gegen 19.50 Uhr am Steuer eines Autos einen Baum streifte. Laut Polizei war der junge Mann mit einem Ford Focus im Mitterweg nach rechts von der Straße abgekommen. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der 17-Jährige keinen Führerschein besitzt. Ein 28-Jähriger war Beifahrer bei der illegalen „Spritztour“. (jca)