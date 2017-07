2017-07-11 20:05:00.0

Polizeibericht 18-Jähriger nach Unfall im Krankenhaus

Ein Motorradfahrer geriet im Bergkirchener Ortsteil Feldgeding auf die Gegenfahrbahn und baute einen Unfall. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.

Ein 18-Jähriger kam nach einem Verkehrsunfall im Bergkirchener Ortsteil Feldgeding (Landkreis Dachau) mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei war der junge Mann am Montagmittag auf der Brucker Straße in Richtung Autobahn unterwegs. An der Einmündung der Dachauer Straße bog er rechts in diese ab und geriet in den Gegenverkehr. Dabei kollidierte er mit dem Auto eines 71-jährigen Eichenauers. Bei dem Aufprall wurde der 18-Jährige schwer verletzt und wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus nach München gebracht. Der Eichenauer und seine Beifahrerin kamen mit leichten Verletzungen davon. Laut Polizei befindet sich der Unfallverursacher nicht in Lebensgefahr. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 15000 Euro. (pik)