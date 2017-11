2017-11-27 18:32:00.0

Polizei 18-Jähriger rast in Verkehrsinsel

Fahranfänger verliert auf der B 300 die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto muss abgeschleppt werden.

Ein 18-Jähriger war am Sonntag gegen 14 Uhr mit dem Auto auf der B300 von Aichach in Richtung Dasing unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr verlor er die Kontrolle über sein Auto, fuhr in die Verkehrsinsel und prallte gegen die Leitplanke. Der Fahranfänger blieb unverletzt, sein Auto musste abgeschleppt werden. (AN)