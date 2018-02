2018-02-01 17:07:00.0

Schrobenhausen 18-Jähriger stirbt nach Unfall mit Lkw auf der B300

Kleintransporter kollidiert mit Sattelzug bei Schrobenhausen. Dabei wird ein junger Mann aus dem Raum Augsburg tödlich verletzt. Die B300 war über Stunden gesperrt.

Ein 18-Jähriger aus dem Raum Augsburg ist am Donnerstag gegen 11.30 Uhr mit seinem Kleintransporter bei Schrobenhausen frontal in einen entgegenkommenden Lastwagen gekracht und dabei gestorben.

18-Jähriger kollidiert auf B300 mit Lastwagen und stirbt

Wie die Polizei Schrobenhausen mitteilte, fuhr der 18-Jährige auf der Bundesstraße 300 von Ingolstadt in Richtung Augsburg. Auf Höhe der Ausfahrt Schrobenhausen-Mitte geriet er aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Transporter auf die Gegenspur. Dort kam ihm ein 53-Jähriger mit einem Lastwagen entgegen.

Dieser versuchte noch, durch Ausweichen und Vollbremsung den Zusammenstoß zu vermeiden. Es gelang ihm jedoch nicht mehr. Der Transporter des jungen Mannes krachte frontal in den 40-Tonner. Durch die Wucht des Zusammenprall wurde der 18-Jährige in seinem Transport eingeklemmt und laut Polizei vermutlich sofort getötet. Die Feuerwehr Schrobenhausen konnte nur noch die Leiche bergen. Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt.

B300 nach tödlichem Unfall stundenlang gesperrt

Am Transporter entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro und am Lastwagen ein Schaden von etwa 100.000 Euro. Die Feuerwehr Schrobenhausen war mit 30 Einsatzkräften an der Bergung und Verkehrsabsicherung beteiligt. Aufgrund des Unfalls war die B300 zeitweise komplett gesperrt. Rund fünf Stunden lang gab es Einschränkungen im Verkehr.

Die Polizei gab bekannt, dass es am Freitag auf Höhe der Unfallstelle zu einer einseitigen Sperrung kommen wird, um durch den Unfall nötig gewordene Erdarbeiten durchzuführen. (dsc)