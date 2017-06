2017-06-25 17:26:00.0

Polizeibericht 19-Jähriger missachtet Stoppschild

Deshalb kommt es zu einem Unfall an der Neubaur-Kreuzung in Aichach. Es gibt zwei Leichtverletzte

Das Stoppschild an der Neubaur-Kreuzung in Aichach hat ein 19-jähriger Autofahrer am Sonntagmorgen missachtet. Es kam zu einem Unfall, bei dem zwei Menschen leicht verletzt wurden.

Wie die Polizei mitteilt, war der 19-Jährige mit seinem Wagen auf der Donauwörther Straße in östlicher Richtung unterwegs. Trotz des Stoppschildes fuhr er, ohne anzuhalten, in die Kreuzung ein. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtberechtigten Auto einer 32-Jährigen, die in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Ihr Auto krachte beim 19-Jährigen in die Fahrerseite.

Der Unfallverursacher und der 29-jährige Beifahrer des zweiten Autos erlitten leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, sie waren nicht mehr fahrbereit. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund 11000 Euro. (jca)