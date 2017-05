2017-05-14 17:51:00.0

Polizei 20-Jährige kommt mit Motorrad am „Poststeig“ von der Straße ab

Unfall amFreitagabend auf der Staatsstraße 2047 zwischen Axtbrunn und Osterzhausen. Die junge Frau wird nur leicht verletzt.

Glimpflich ausgegangen ist ein Motorradunfall am Freitagabend beim Petersdorfer Ortsteil Axtbrunn, wie die Polizei berichtet. Eine 20-jährige Motorradfahrerin aus dem nördlichen Landkreis kam gegen 18.25 Uhr auf dem sogenannten „Poststeig“, der kurvenreichen Strecke der Staatsstraße 2047 in dem Waldstück zwischen Axtbrunn und Osterzhausen (Markt Pöttmes), nach rechts von der Straße ab.

Nach der Aussage eines Autofahrers, der hinter der Motorradfahrerin fuhr, kam die 20-Jährige ohne Fremdbeteiligung von der Straße ab. Die junge Frau wurde bei dem Sturz glücklicherweise nur leicht verletzt, so die Polizei. Sie konnte das Krankenhaus Aichach noch am selben Abend wieder verlassen. Am Motorrad entstand nur geringer Sachschaden, der auf etwa 200 Euro geschätzt wird. Ein Fremdschaden wurde nicht festgestellt. (bac)