2018-01-10 17:57:00.0

Polizeibericht 20-Jähriger fährt in Aresing betrunken in Gehege

Sein Auto bleibt nach einem Überschlag auf dem Dach liegen

Mit knapp einem Promille Alkohol im Blut hat ein 20-Jähriger am Dienstagabend in Aresing einen Unfall verursacht. Laut Polizei fuhr er mit seinem Wagen die Ortsverbindungsstraße von Autenzell nach Aresing entlang. In Aresing kam er gegen 21 Uhr in der Ziegeleistraße mit seinem Auto nach rechts von der Straße ab. Der Wagen durchbrach den Zaun eines Geheges, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer konnte sich unverletzt aus dem demolierten Wagen befreien. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Der Zaun wurde auf einer Länge von etwa 25 Metern zerstört, der Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Nachdem ein Alkoholtest einen Wert von knapp einem Promille ergeben hatte, musste sich der junge Mann einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. (AN)