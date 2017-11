2017-11-30 09:15:00.0

Prozess 22-Jähriger beleidigt Polizisten als „Zipfiklatscher“

Ein mehrfach vorbestrafter aus dem Landkreis muss nach einem Vorfall auf dem Kühbacher Brauereifest für ein halbes Jahr ins Gefängnis. Ausschlaggebend ist nicht die Beleidigung.

Die Ladung zum Haftantritt hatte der 22-Jährige schon im Briefkasten. Doch bevor er ins Gefängnis musste, wollte er noch einmal feiern – und zwar beim Brauereifest in Kühbach. Auch hier sollte es jedoch Ärger geben – und zwar so gewaltig, dass der Mann jetzt im Aichacher Amtsgericht erneut verurteilt wird.

Bis er das Brauereifest erreicht hatte, habe er etwa vier Schnäpse getrunken, berichtet er vor Gericht. Im Bierzelt bestellte sich der mann aus dem Landkreis Aichach-Friedberg noch drei Maß Bier. Dann geschah es.

Gegen Mitternacht wollte er vor dem Festzelt nach seiner Freundin sehen, weil jemand ihn informiert hatte, dass sie einen Schlag ins Gesicht bekommen habe und ein Freund draußen Ärger mit der Polizei habe. „Ich war schon betrunken“, räumt der 22-Jährige während der Verhandlung am Mittwoch ein. 1,2 Promille wurden später bei ihm gemessen.

Draußen angekommen geriet der Mann selbst ins Visier der Polizei. Zunächst weigerte er sich, den Platz zu räumen, den die Polizisten abgesperrt hatten. Er habe seinen Freunden da draußen helfen wollen, erklärt er Richter Walter Hell. Ein Aichacher Polizist kontrollierte damals seinen Ausweis. Als er den Namen las, soll er nach Angaben des 22-Jährigen laut vor allen Leuten gesagt haben, dass er doch derjenige sei, der geliehenes Geld nicht rechtzeitig zurückgezahlt habe. Der 22-Jährige fühlte sich offenbar bloß gestellt und provoziert. Dass die beiden sich bereits aus dem privaten Umfeld kannten, ist vor Gericht kein Geheimnis.

Der Aichacher Polizist wiederum erklärt dem Richter bei der Verhandlung, dass der junge Mann ihn unter anderem als „Zipfiklatscher“, „Lohntütenempfänger“ und „den mit der Nazifrisur“ bezeichnet habe. An die Beleidigungen erinnert sich vor Gericht auch ein Polizist aus Augsburg. Er hatte die Durchsuchung des Mannes in jener Nacht beim Brauereifest mit einer weiteren Polizistin beobachtet und als „Eiertanz“ wahrgenommen, wie er im Zeugenstand sagt. Deshalb habe er ihn kurzerhand zu Boden gebracht. Für den 22-Jährigen endete der Abend mit Handschellen und später in einer Arrestzelle.

Im Gerichtssaal entschuldigt er sich bei dem Augsburger Polizisten für sein Verhalten. Der 22-Jährige war wohl vor der Verhandlung auch bei der Aichacher Polizeidienststelle, wo er den betreffenden Polizisten nicht erreicht hatte.

Richter Hell konnte trotz Entschuldigung wenig Strafmilderndes erkennen. Seit der Mann strafmündig ist, war er jedes Jahr aufs Neue mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Immer wieder ging es auch um Beleidigung und vorsätzliche Körperverletzung.

Auch wenn mögliche Tritte gegen Polizisten, die zunächst noch zur Diskussion gestanden hatten, nicht eindeutig nachgewiesen wurden, blieb dem 22-Jährigen die Bewährung dieses Mal verwehrt. Wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verurteilt ihn das Amtsgericht Aichach am Ende der Verhandlung zu sechs Monaten Gefängnis. (kabe mit pik)