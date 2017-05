2017-05-02 07:27:00.0

Polizeibericht 24-Jähriger verursacht betrunken schweren Unfall

Junger Mann kommt mit seinem Auto zwischen Oberbernbach und Motzenhofen auf die Gegenfahrbahn. Dort prallt er in den Wagen einer 53-Jährigen

Einen schweren Verkehrsunfall hat ein 24-jähriger, betrunkener Autofahrer am Samstagmorgen verursacht. Nach Angaben der Aichacher Polizei war der junge Mann von Oberbernbach (Aichach) in Richtung Motzenhofen (Hollenbach) unterwegs. Wohl aufgrund seiner Alkoholisierung habe er, so die Polizei, gegen 8.45 Uhr die Kontrolle über sein Auto verloren. Das Fahrzeug schleuderte in den Gegenverkehr und prallte dort in ein Auto. Dessen 53-jährige Fahrerin erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein. Der 24-Jährige muss nun mit einem Strafverfahren rechnen. (jca)