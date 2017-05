2017-05-05 07:20:00.0

Kirche 31-Jähriger aus Echsheim wird Diakon

Tobias Seyfried aus dem Pöttmeser Ortsteil Echsheim wird am Samstag von Bischof Zdasrsa in Augsburg zum Diakon geweiht. 2018 soll die Priesterweihe folgen. Von Vicky Jeanty

Tobias Seyfried ist zufrieden. Seit gut sechs Monaten ist der junge Mann aus dem Pöttmeser Ortsteil Echsheim als Pastoralpraktikant in der Pfarrei St. Michael in Mering im Einsatz. Er gibt Religionsunterricht, kümmert sich um Ministranten und Firmlinge, macht Hausbesuche bei betagten Menschen, bereitet Tauf- und Traugespräche vor, leitet Projekte. In den Gottesdiensten steht er an der Seite von Pfarrer Thomas Schwarz. In seiner knapp bemessenen Freizeit radelt und wandert er, gelegentlich spielt er Fußball mit den Minis oder musiziert am Tenorhorn. Am Samstag wird der 31-Jährige nun mit zwei weiteren Männern in der Basilika St. Ulrich und Afra in Augsburg von Bischof Konrad Zdarsa zum Diakon geweiht.

„Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger“ (Johannes 8,31 b) steht auf der offiziellen Einladung. Mit der Diakonenweihe geht Tobias Seyfried einen weiteren Schritt in eine berufliche Zukunft, die – zumindest aus Laiensicht – außergewöhnlich bleibt. Der Echsheimer will Priester werden, er möchte sein gesamtes Leben ganz in den Dienst der Kirche stellen. Der Weg dorthin war keineswegs geradlinig. Wohl habe er bereits als zehnjähriger Ministrant gelegentlich mit der Überlegung gespielt, Priester zu werden, meint Seyfried. Rückblickend sieht er das eher aber als frühkindliches Gedankenspiel, zunächst stand die Jugend-und Schulzeit an oberster Stelle.

Er hat im Echsheimer Fußballverein gespielt

Tobias Seyfried wuchs in Echsheim mit zwei jüngeren Geschwistern auf dem landwirtschaftlichen Hof der Eltern auf. Das Dorf- und Familienleben prägte ihn. Unter dem damaligen und jetzigen Pfarrherrn Klemens Kiser war er viele Jahre Ministrant in der Pfarrei Mariä Heimsuchung, er kickte im Echsheimer Fußballverein, ist nach wie vor Mitglied der örtlichen Feuerwehr Zudem spielte er Akkordeon und Tenorhorn in der Musikkapelle Pukas in Pöttmes. „Ich bin sehr heimatverbunden“, betont Seyfried. Als junger Erwachsener habe er sich durchaus vorstellen können, eine Familie zu gründen und am Ort zu bleiben. Zumal er zwei Jahre lang eine Freundin hatte.

Zunächst besuchte er die Grundschule in Pöttmes, ging an die Realschule nach Meitingen und machte anschließend eine Ausbildung als Feinwerkmechaniker bei dem Echsheimer Unternehmen Treffler. Er wechselte an die Berufsoberschule in Augsburg, holte das Abitur nach und begann ein Studium in München. Nach mehreren Semestern schloss er mit dem Vordiplom eines Berufsschulpädagogen und hatte eigentlich vor, Berufsschullehrer mit den Fächern Metalltechnik und Mathematik zu werden.

Der Gedanke, „etwas anderes machen zu wollen“, wurde aber gerade in dieser Münchner Zeit immer stärker, so Seyfried. Neben seinem Regelstudium paukte er Latein und Griechisch, vertiefte sich in die Bibellektüre. „Weihnachten 2010 habe ich als Erstes meine Eltern in meinen Entschluss, Priester zu werden, eingeweiht“, erzählt er. Die waren zunächst überrascht, respektieren und unterstützen aber mittlerweile mit ganzem Herzen den Wunsch ihres ältesten Sohnes.

Eine harte Zeit in Brasilien

Tobias Seyfried begann sein Theologiestudium in Augsburg, er trat ins Priesterseminar ein, absolvierte in Innsbruck zwei Auslandssemester und schloss nach zehn Semestern sein Studium in Augsburg ab. Dann ging Seyfried für ein halbes Jahr nach Brasilien und arbeitete in den Favelas von Florianópolis, der Hauptstadt des ganz im Süden Brasiliens liegenden Bundesstaates Santa Catarina. Er unterstützte den brasilianischen Padre bei seiner Arbeit in den von Bandenkriegen und Drogen geprägten Armenvierteln. Eine harte, nicht ungefährliche Zeit, die bei Seyfried nachhaltige Eindrücke hinterlassen hat. Eine Zukunftsperspektive gebe es gerade für die vielen Jugendlichen nur über Bildung und soziale Zentren, sagt er. Entsprechend dankbar ist er dafür, dass die Hälfte der Einnahmen der Diakonenweihe an eine Organisation geht, die Bildungsprojekte im tropischen Regenwaldgebiet in Brasilien unterstützt.

Zurzeit bereitet sich Tobias Seyfried in einer Exerzitienwoche in Bad Faulenbach bei Füssen auf den großen Tag vor. Noch bis August kommenden Jahres ist er als Pastoralpraktikant in Mering tätig. Bereits am 24. Juni 2018 wird er im Dom zu Augsburg zum Priester geweiht. Am 1. Juli 2018 feiert er dann in Echsheim seine Primiz.

Termin Die Diakonenweihe findet am Samstag, 6. Mai, um 9.30 Uhr in der Basilika St. Ulrich und Afra in Augsburg statt.