2017-05-31 19:47:00.0

Polizeibericht 34-jähriger Quadfahrer verletzt

Ein Opelfahrer übersieht in Oberbernbach ein entgegenkommendes Quad. Es kommt zum Zusammenstoß

Aichach-Oberbernbach Der 35-jährige Fahrer eines Opels hat laut Polizei am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr ein entgegenkommendes Quad in Aichach-Oberbernbach übersehen. Der Autofahrer stieß mit seinem Wagen im Einmündungsbereich der Leonhardstraße mit dem Quad zusammen.

Der 35-Jährige war auf der Hauptstraße in Richtung Walchshofen gefahren und wollte nach links in die Leonhardstraße abbiegen. Der 34-jährige Quad-Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 4000 Euro. (AN)