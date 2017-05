2017-05-07 20:54:00.0

Polizei 36-Jährige fährt auf der B300 bei Aichach in Schlangenlinien

Nach dem Hinweis eines anderen Autofahrers stoppt die Polizei die Autofahrerin. Alkoholtest fällt negativ aus. Dennoch muss die Frau mit einer Anzeige rechnen.

In Schlangenlinien war eine Autofahrerin am Samstagnachmittag auf der B300 bei Aichach unterwegs. Ein Autofahrer, dem die unsichere Fahrweise der Frau auffiel, verständigte gegen 15 Uhr die Polizei. Die dazu gerufene Polizeistreife hielt die Frau an und unterzog sie einer Verkehrskontrolle. Ein freiwilliger Test am Alkomaten zeigte keine Alkoholisierung an. Somit konnte das Fahrverhalten damit nicht erklärt werden, so die Polizei. Die 36-jährige Schrobenhausenerin räumte daraufhin ein, dass sie mit Drogenersatzstoffen behandelt wird. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme an. Die Frau muss laut Polizei mit einer Strafanzeige rechnen. (bac)