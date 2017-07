2017-07-25 07:19:00.0

Integration 40 Paten helfen Kindern beim Sprachunterricht

Ehrenamtliche lernen mit jungen Flüchtlingen Deutsch. Das Projekt der Freiwilligenagentur läuft an neun Schulen im Landkreis.

Das Ehrenamtsprojekt läuft seit eineinhalb Jahren. Am Anfang waren die Sprachpaten an drei Schulen im Landkreis im Einsatz und halfen Flüchtlingskindern an der Ludwig-Steub-Grundschule, der Geschwister-Scholl-Mittelschule (beide Aichach) und der Mittelschule in Friedberg beim Deutschlernen. Mittlerweile sind 38 dieser Paten an neun Grund- und Mittelschulen in den beiden Städten sowie in Adelzhausen und in Mering im Einsatz, berichteten Sachgebietsleiterin Friederike Gerlach und Stefanie Siegling, Leiterin der Freiwilligenagentur, vor Kurzem im Kreisentwicklungsausschuss des Kreistags.

Das Konzept des Projekts ist ziemlich eingängig: Ein Sprachpate kümmert sich um ein Flüchtlingskind in einer Stunde Deutschunterricht pro Woche. Dass das Erlernen der deutschen Sprache der Schlüssel zu einer gelungenen Integration der Menschen ist, steht außer Frage. Die Ehrenamtlichen bringen den Kindern – meist während der regulären Schulzeit – in dieser Stunde die deutsche Alltagssprache näher. Das ist also kein klassischer Unterricht. Den Kindern soll vor allem Spaß und Freude am Spracherwerb vermittelt werden. Durch die individuelle und intensive Betreuung bauen die Kinder eine persönliche Beziehung zum Paten auf. Sie lernen schneller, haben mehr Erfolgserlebnisse und die Integration in die Klasse gelingt besser. Im Organisations-Boot sitzt neben der Freiwilligenagentur und dem Kreisjugendring auch das Schulamt.

Unklar ist die weitere Förderung. Zuletzt hat das Sozialministerium 15000 Euro überwiesen. In einer früheren Sitzung hatten sich die Kreisräte offen gezeigt, das Projekt auch ohne Zuschüsse weiterzuführen. (cli)