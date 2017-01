2017-01-09 10:14:00.0

Gauschützenball 43 Königspaare des Schützengaus Aichach wiegen sich im Walzerschritt

Die Aichacher TSV-Turnhalle ist mit rund 300 Besuchern ausverkauft. Die Könige mit ihren Trachten und Königsketten geben ein prächtiges Bild ab. Von Katharina Wachinger

„Ist das ein Bild, wenn man so in die Runde schaut“, freute sich Gauschützenmeister Franz Achter zu Beginn seiner Begrüßungsrede beim Gauschützenball 2017. Die TSV-Turnhalle war mit 300 Besuchern restlos ausverkauft. Nicht Schießkleidung und Gewehr prägten das Bild, sondern festlich gekleidete Schützen in fescher Tracht. Sie ließen es an diesem Abend so richtig krachen und feierten mit der Showband Cornelius & Friends. Als Ehrengast kam Birgit Cischek, Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen, mit ihrem Ehemann Franz zum Ball.

Den Höhepunkt des Abends kündigte Achter gleich zu Beginn der Ballnacht an: den Aufmarsch der Königspaare mit ihren prächtigen Königsketten. Als Zeremonienmeister führte dritter Gauschützenmeister Franz Marb die 43 Königspaare an. Der Ball hat an Beliebtheit zugenommen: Im vergangenen Jahr waren es 28 Könige, ein Jahr zuvor 32.

ANZEIGE

„In dieser Schießsaison haben wir nur Könige, die auch sonst durch herausragende Ringergebnisse von sich reden machen“, sagte Franz Achter in seiner Laudatio auf die Gauschützenkönige.

Damenkönigin Miriam Birkmeir war mit Begleiter Michael Sedlmair zum Ball gekommen. Die Schützin von Almenrausch Willprechtszell hatte die Königswürde mit einem 10,6-Teiler erreicht. Auch bei der Jugend war es eine Königin: Carolina Müller von Adlerhorst Sulzbach. Ein 5,3-Teiler brachte ihr den Titel Gau-Jugendkönigin. Begleitet wurde sie von Florian Haas. Die 16-jährige Sportschützin ist auch unter den Kandidaten zum „Sportler des Jahres 2016“ bei den Aichacher Nachrichten.

Als besonderen König unter den vielen Hoheiten begrüßte Achter den Bezirksschützenkönig mit der Luftpistole, Werner Barl von Eichenlaub Eisingersdorf. Mit einem 118,3-Teiler hatte er den Titel für den Schützenbezirk Oberbayern gewonnen. Zum Ball begleitete ihn seine Ehefrau Rosina.

Auch der Landkreiskönig Martin Held vom Schützenverein Georgischützen Klingen, damals noch Schützenlust Klingen, war da. Er hatte mit der Luftpistole einen 2,4-Teiler erzielt. Beim Ball war Bea Rathgeber an seiner Seite.

Victor Baumbach, ein guter Pistolenschütze, war beim Gauschießen mit dem Luftgewehr angetreten und hatte in dieser Disziplin mit einem 4,0-Teiler die Königswürde erreicht. Ihn begleitete seine Schwester Ludmilla. Stefan Greppmeir von Gemütlichkeit Hollenbach heißt der Gau-Pistolenkönig, der mit einem 22,1-Teiler den Königsschuss abgegeben hatte. Ihn begleitete Ehefrau Dora. Georg Märdauer von Jägerblut Inchenhofen, der in fast allen Disziplinen zu Hause ist, durfte zum ersten Mal die neu angeschaffte Königskette „Aufgelegt“ tragen. Er hatte sich die Königswürde in der Aufgelegt-Klasse mit einem 2,0-Teiler gesichert. Der erste Tanz gehörte traditionsgemäß den Gau-Königspaaren. 43 Königspaare wiegten sich anschließend im Walzerschritt, bevor die Tanzfläche für alle Ballbesucher freigegeben wurde. Das Repertoire der Showband Cornelius & Friends reichte von Pop- und Rocksongs bis hin zu Swingmelodien und Evergreens. Franz Achter engagierte die vier professionellen Musiker Cornelius von der Heyden, Albert Niederlechner, Uwe Schmitt und Sängerin Andrea Gres gleich für den Gauschützenball 2018.

Am frühen Abend kündigte sich die Griesbeckerzeller Faschingsgesellschaft Zell ohne See mit ihrem Prinzenpaar, Prinzessin Theresa I. und Prinz Michael II., an. Zehn junge Damen der Prinzengarde und neun Herren der Ranzengarde kamen direkt vom eigenen Inthronisationsball in Griesbeckerzell (siehe Bericht oben) und zeigten Teile ihres Showprogramms „Dschungelparty“. Die Ballbesucher waren begeistert. Nach einer knappen Stunde war die Tanzpause für die Ballbesucher beendet. Sie tanzten und feierten noch bis weit nach Mitternacht.

Eine Bildergalerie finden Sie hier.