2018-01-11 19:00:00.0

Polizeibericht 44000 Euro Schaden bei Unfall

20-jährige Fahrerin schätzt die Geschwindigkeit des entgegenkommenden Autos falsch ein. Beide Insassen verletzen sich dabei leicht.

Zwei Autofahrer sind gestern Morgen gegen 5.40 Uhr bei einem Unfall in Petersdorf verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, bog eine 20-jährige Frau gegen 5.40 Uhr mit ihrem Wagen von der untergeordneten Deutschherrenstraße nach links in die Staatsstraße 2035 in südliche Fahrtrichtung ein. Dabei schätzte sie die Geschwindigkeit des von links kommenden Autos eines 53-jährigen Mannes offenbar falsch ein und stieß mit diesem zusammen. Beide Fahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Die junge Frau musste zur Behandlung mit dem Rettungswagen ins Aichacher Krankenhaus gefahren werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa Euro. (AN)