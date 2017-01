2017-01-18 15:49:46.0

Aichach 47-Jährige löscht Brand einer Druckmaschine

Frau bekommt Problem im Obergeschoss eines Geschäftes für Kfz-Kennzeichen in den Griff, bevor die Feuerwehr kommt

Beherzt zugepackt hat am Mittwoch eine 47-jährige Frau bei einem Schmorbrand in Aichach. Sie konnte so Schlimmeres verhindert. Wie die Polizei mitteilte, war kurz nach 14 Uhr eine Druckmaschine im ersten Obergeschoss eines Geschäftes für Kfz-Kennzeichen gegenüber des Aichacher Landratsamtes in Brand geraten. Innerhalb kurzer Zeit breitete sich starker Qualm im Gebäude aus. Die Tochter der Hausbesitzerin wurde durch einen auslösenden Brandmelder auf das Problem aufmerksam. Sie ging in den ersten Stock und bekämpfte den Brand mithilfe eines Feuerlöschers erfolgreich, noch bevor die Feuerwehr eintraf. Die Angestellte des Schildergeschäftes und eine Zahnarzthelferin wurden vorsorglich wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte an der Maschine ein technischer Defekt vorgelegen haben. Ein Gebäudeschaden ist nicht entstanden. (jca)