Polizeireport 50 Thuja-Pflanzen ausgegraben und gestohlen

Unbekannte haben sich eine Baumschule an der Staatsstraße 2035 ausgesucht. Die Polizei sucht noch nach Hinweisen.

Unbekannte Täter haben am Wochenende 50 Thuja-Pflanzen an einer Bepflanzungsanlage ausgegraben und gestohlen. Wie die Polizei berichtet, stahlen die Diebe die Pflanzen zwischen Freitag um 11 Uhr und Montag um 8 Uhr an der Bepflanzungsanlage der Baumschule Christoph an der Staatsstraße 2035 in Höhe der Abzweigung in Richtung Neßlach. Nach Polizeiangaben benutzten sie dafür einen Spaten. Die Pflanzen hatten einen Wert von etwa 600 Euro. Die Polizei vermutet, dass die Täter für den Abtransport einen Lastwagen oder ein Auto mit Anhänger benutzten. Die Polizei Aichach bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08251/8989-11. (mahei)