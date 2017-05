2017-05-04 07:16:00.0

Urteil 63-Jähriger akzeptiert Haftstrafe nicht

Der tödliche Unfall, bei dem im Januar 2016 bei Gundelsdorf ein 31-Jähriger starb, wird ein Fall für die nächste Instanz

Aichach/Pöttmes Wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs hat das Schöffengericht Aichach vergangene Woche einen 63-jährigen Mann zu einer Haftstrafe von zwei Jahren, zwei Monaten und einer Woche verurteilt (wir berichteten). Der Mann akzeptiert den Richterspruch nicht. Wie Amtsgerichtsdirektor Walter Hell gestern auf Anfrage informierte, hat der 63-Jährige Berufung eingelegt.

Nach Überzeugung des Gerichts hatte der Mann aus dem Landkreisnorden am 25. Januar 2016 einen Unfall auf der Staatsstraße 2035 bei Gundelsdorf (Pöttmes) verursacht, bei dem ein 31-Jähriger ums Leben kam. Laut Gutachter war der 63-Jährige mit 102 bis 108 Stundenkilometer unterwegs an einer Stelle, an der nur 80 erlaubt sind. Richterin Eva-Maria Kraus betonte in der Verhandlung, das Gericht wolle zeigen, dass es eine derart riskante Raserei nicht dulde. Nun geht der Fall in die nächste Instanz. (jca/nsi)