2017-07-31 19:08:00.0

Polizei 68-Jähriger stürzt bei Arbeiten in Aindling drei Meter tief

Mann bricht bei Abbrucharbeiten in einem ehemaligen Stall durch eine Gewölbedecke. Ein Rettungswagen bringt ihn ins Krankenhaus

Verletzt worden ist ein 68-jähriger Mann heute Morgen in Aindling bei Abbrucharbeiten. Wie die Polizei berichtet, war der Rentner gegen 8.30 Uhr mit Abbrucharbeiten in einem ehemaligen Stall beschäftigt, als er durch eine Gewölbedecke brach. Er stürzte etwa drei Meter in die Tiefe. Dabei zog er sich laut Polizei einen Bruch am Sprunggelenk zu und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Aichach gefahren werden. Nach derzeitigem Stand kann ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden, so die Polizei. (bac)