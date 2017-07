2017-07-13 11:28:00.0

Wallfahrt 70 Aichacher pilgern zu Fuß nach Andechs

Bei der Andacht in der Andechser Basilika kamen sogar 200 Katholiken zusammen. Einige waren tagelang zu Fuß unterwegs, andere kamen mit dem Bus oder dem Auto

Andechs/Aichach Zum 15. Mal machten sich 70 Wallfahrer der Aichacher Stadtpfarrei Mariä Himmelfahrt zu Fuß auf den Weg zum Heiligen Berg nach Andechs. Alles zwei Jahre brechen sie zu dieser Wallfahrt auf. Samstagfrüh um 5 Uhr wurden die Teilnehmer vom Aichacher Stadtpfarrer Herbert Gugler mit dem Segen und mit dem Klang der neuen Kirchenglocken auf den mühsamen rund 80 Kilometer langen Pilgerweg geschickt.

Die Pilgerführer Hermann und Anni Plöckl hatten wieder alles bestens vorbereitet und waren mit großem Einsatz schon eine Woche vorher auf dem Weg, um den Aichacher Andechs-Pilgerpfad mit der Sense frei zu schneiden und Unwegbarkeiten zu beseitigen. Unterwegs wurden im Gebet und Gesang die Gottesmutter angerufen und das Vertrauen auf ihre Hilfe erfleht. In vielen Orten, die die Pilger durchquerten wurden sie herzlich empfangen und aufgenommen. So beispielsweise bei der Familie Breitsameter in Hohleneich, die mit einem Frühstück überraschte, bei der Familie Schlittenlechner in Unterumbach, die die Wallfahrer mit einem kostenlosen Mittagessen stärkte. In der Pfarrei Mammendorf wurde den Aichacher Pilgern nach 40 Kilometer Fußmarsch ein Nachtquartier angeboten. In den 28 Jahren hat sich dort eine große Freundschaft aufgebaut. Weiter ging es am Sonntag nach Breitbrunn, wo die Wallfahrer wiederum ein Nachtquartier bezogen. Begleitet wurden sie von einem Ersthilfe-Team des Malteser Hilfsdienstes, das heuer bei idealem Pilgerwetter nur kleine Wehwehchen, wie Fußblasen zu versorgen hatte. Zur Stärkung gab es unterwegs Tee aus der Aichacher Spitalküche. Am Montag vereinigten sich die Fußwallfahrer mit weiteren Gruppen der Stadtpfarrei, die mit dem Bus oder Privatautos nach Herrsching gekommen waren, um gemeinsam singend und betend durch das romantische Kiental zum Heiligen Berg zu pilgern.

Rund 150 Pilger waren dabei unterwegs. Beim Festgottesdienst in der Andechser Basilika lobte Stadtpfarrer Herbert Gugler die betende Gemeinschaft, die nun über 200 Gläubige zählte, und freute sich darüber, dass eine Aichacher Tradition, deren Geschichte einige Jahrhunderte zurück reicht, lebendig bleibe. In seiner Predigt forderte er die versammelte Gemeinde auf, sich nach dem diesjährigen Wallfahrermotto: „Mach dich auf und werde Licht“, als Christen einzumischen in das Dunkel dieser Welt, in die Politik und den Alltag, damit das Licht Christi dieses Dunkel erhelle. Mit dem besonderen Segen des Andechser Heiligtumschatzes, der Dreihostienmonstranz, klang bei der Andacht am Nachmittag die Aichacher Andechswallfahrt aus. (ak)