2017-01-28 18:27:00.0

Ausstellung in Pöttmes 70 Fotografien - alle preiswürdig

Fotowettbewerb „Klick in die Vielfalt“ der Vereinten Nationen beschäftigt sich mit Artenschwund. Naturwissenschaftler Thienen legt dem Publikum zur Eröffnung Zahlen vor Von Doris Bednarz

Diplombiologe Dr. Wolfhard von Thienen hielt zur Eröffnung der Fotoausstellung „Klick in die Vielfalt“ einen Vortrag zum Thema Artensterben.

Pöttmes 70 prämierte Bilder aus dem Fotowettbewerb „Klick in die Vielfalt“ der Vereinten Nationen (UN) sind bis zum 22. Februar im Kultursaal des Pöttmeser Rathauses ausgestellt. Mit zahlreichen Maßnahmen will die UN dem Schwund der Arten und der natürlichen Lebensräume gegensteuern.

Wichtiges Ziel dabei ist es, die Bevölkerung über die Gefahren aufzuklären, die der Natur drohen. Die von der Pöttmeser Bund Naturschutz-Ortsgruppe präsentierte Ausstellung mit Bildern der Jahre 2012 und 2013 erhielt Unterstützung vom Landschaftspflegeverband Aichach-Friedberg.

Der Vorsitzende der Kreisgruppe Aichach-Friedberg des Bund Naturschutz Bayern, Ernst Haile, begrüßte Kulturreferentin Baronin Ludwiga von Herman, den Pöttmeser Bürgermeister Franz Schindele und zahlreiche Besucher. In seinen Grußworten lobte er das Pöttmeser Jahresmotto „Verantwortung wahrnehmen“, das gerade erst mit einer Fotoausstellung über Bangladesch startete.

Zur Eröffnung hielt Wolfhard von Thienen, Naturwissenschaftler und Biologe, einen Vortrag über das Thema „Ausgestorben – das sechste globale Artensterben“, der sich intensiv mit dem Artenschwund beschäftigte. Er betonte, dass das Aussterben von Tier- und Pflanzenarten normal sei, allerdings nicht in diser Größenordnung. Von Thienen zeigte an Hand einer beeindruckenden Powerpoint-Präsentation den steilen Anstieg seit dem Jahr 1500. Seine Zahlen demonstrierten den steigenden Rückgang der biologischen Vielfalt, die in Tiere, Pflanzen, Pilze und Mikroorganismen unterteilt wurde.

Die Bilder der Ausstellung zeigten Landschaftsaufnahmen, Nahaufnahmen von Insekten, Pflanzen und Bilder aus der Vogelwelt. Die Schönheit der Lebensräume Wald, Feld und Wiesen ist darauf zu sehen. Die Fotos sollen zum Nachdenken anregen und zu einem nachhaltigen Umgang mit der Umwelt anregen.

Die Ausstellung kann bis 22. Februar zu den regulären Öffnungszeiten des Rathauses in Pöttmes besichtigt werden.