2017-05-20 07:00:00.0

Polizeibericht 81-jährige Autofahrerin übersieht 77-jährigen Radler

Seniorin unterläuft beim Linksabbiegen auf der Ecknacher Industriestraße ein Fehler

Leichte Verletzungen hat ein 77-jähriger Radfahrer am Freitag bei einem Unfall im Aichacher Ortsteil Ecknach erlitten. Laut Polizei war der Mann gegen 9.15 Uhr auf der Industriestraße unterwegs. Ihn übersah eine 81-jährige Autofahrerin, als sie nach links in die Karl-Schiller-Straße einbog. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Sachschaden beträgt rund 1000 Euro. (AN)