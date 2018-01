2018-01-23 17:01:00.0

Versammlung Schiltberg 90 Aktive stehen bei „Robin Hood“ auf der Bühne

Hofberg-Freilichttheater Schiltberg plant 15 Aufführungen in dieser Saison. Premiere ist am 15. Juni. Für zwei Mitglieder gibt es eine besondere Auszeichnung. Von Helene Monzer

Vorsitzende Angelika Weiß (Mitte) stellte am Ende die Hauptdarsteller von Robin Hood vor und wünschte „Gute Stimmung und bestes Theaterwetter in der Saison“.

15-mal will das Hofberg-Freilichttheater Schiltberg im Sommer sein neues Stück „Robin Hood“ auf die Bühne bringen. Premiere ist am Freitag, 15. Juni. Die kommende Theatersaison war ein Schwerpunkt in der Generalversammlung des Hofberg-Vereins. Vorsitzende Angelika Weiß konnte dazu im Bürgerhaus 77 der derzeit 322 Mitglieder begrüßen. Im Rahmen dieses Abends wurden außerdem besondere Auszeichnungen vorgenommen.

Anfang dieses Monats wurde nun endlich, so die Vorsitzende, die Besetzung der Rollen bekanntgegeben (wir berichteten). Kombiniert wurde das mit der Stückvorstellung, damit sich jeder seine Rolle erklären konnte. Denn bei fast 50 Sprechrollen wurden viele der handelnden Personen vom Regie-Ehepaar Kriss erfunden.

Insgesamt sind 90 aktive Schauspieler dabei. In dem Stück geht es um den Kelch von Rattindorough, ein königliches Insignium. Afra und Hans Kriss haben das Stück für das Hofberg-Theater geschrieben und sind tief eingestiegen in die umfangreiche Literatur über Robin Hood. Grundlage für all die Geschichten, Bücher und Filme bilden 38 überlieferte Balladen, die zwischen 1450 und 1770 niedergeschrieben wurden. Das Regie-Ehepaar hat Motive aus fünf dieser Balladen zu einer Geschichte verwoben, deren Grundzüge wiederum alle Balladen prägen: Robin Hood und seine Vogelfreien leben im Wald eine ideale Gesellschaftsordnung. Sie kämpfen gegen Ungerechtigkeit, gegen die Autoritäten, sie nehmen den Reichen und geben den Armen.

Die Hofberg-Freilichtbühne, quasi mitten im Wald, bietet jede Menge Platz für Verfolgungsjagden zu Pferd und zu Fuß, Prügeleien, Prozessionen und Bogenschützen. Dass alles gut ausgeht, versteht sich von selbst, es wird schließlich auch die Geschichte von Robin Hood und Marian erzählt.

Angelika Weiß betonte, dass die Vereinsaktivitäten nur deshalb möglich sind, weil der Grund, auf dem die Bühnenanlage steht, pachtfrei von den Grundstückseigentümern Albert Lechner und Josef Lechner zur Verfügung gestellt wird. Sie richtete ein herzliches Dankeschön an beide. Albert Lechner, der im vergangenen Jahr seinen 60. Geburtstag feierte, wurde zudem auf Vorschlag des Ausschusses von den Mitgliedern einstimmig zum Ehrenmitglied ernannt.

Eine besondere Auszeichnung nahm im Rahmen der Versammlung auch Bürgermeister Josef Schreier vor. Er überreichte Hermann Finger senior die Verdienstmedaille der Gemeinde Schiltberg (siehe eigener Bericht). Vorsitzende Angelika Weiß berichtete ausführlich auch über die weiteren Aktivitäten im vergangenen Vereinsjahr. Dazu gehörten Vertragsverhandlungen mit dem Regie-Ehepaar Afra und Hans Kriss, Vorbereitungen auf die Saison 2018 zum vorgesehenen Freilichttheater „Robin Hood“, Aufbau- und Aufräumarbeiten, das Winterritterlager, die Teilnahme an den Historischen Markttagen in Pöttmes und runden Geburtstagen, das Kerzenziehen, Besprechungen und Workshops der Statisten und vieles mehr. Auch am Kalt-Wasser-Grillen für einen guten Zweck nahm der Hofberg-Verein teil. Nominiert wurde er vom Burschenverein Schiltberg.

Jugendleiterin Rebecca Reiner berichtete über die Aktivitäten der Jugend. An Ostern wurde mit den Kindern gebastelt. Im Ferienprogramm wurden Spiel- und Bastelaktionen angeboten. Höhepunkt war die Martinsfeier auf dem Hofberg. Trotz Regens marschierten wieder viele Familien angeführt vom heiligen Martin (Anita Breitsameter) zu Pferd vom Maibaumplatz zum Hofberg, um das Martins-Stück auf der Bühne mitzuerleben. Beim Kerzenziehen wurden von der Jugend wieder Waffeln gebacken.

Kassenwartin Claudia Lerchl erstattete einen ausführlichen Kassenbericht. Kassenprüfer Franz Schmid bescheinigte ihr eine einwandfreie Kassenführung. Im Rahmen der Versammlung nahm der Verein noch weitere Auszeichnungen mit der Goldenen und Silbernen Verdienstmedaille vor.

Die Spieltermine „Robin Hood“ wird auf der Hofberg-Freilichtbühne in Schiltberg an folgenden Terminen gespielt: Freitag, 15. Juni (Premiere), Samstag, 16. Juni, Freitag, 22. Juni, Samstag, 23. Juni, Mittwoch, 27. Juni, Freitag, 29. Juni, Samstag, 30. Juni, Mittwoch, 4. Juli, Freitag, 6. Juli, Samstag, 7. Juli, Donnerstag, 12. Juli, Freitag, 13. Juli, Mittwoch, 18. Juli, Freitag, 20. Juli, und Samstag, 21. Juli. Beginn ist jeweils um 21 Uhr.