2017-12-03 13:28:00.0

Weihnachten A G’schicht mit G’sang und Musi

Mit ihren Liedern versüßen Brigitte Schäffler, Elisabeth Lugmair und Gabi Haslauer von der Glonnauer Hausmusi Menschen den Advent. Wie sie die „Bethlehem-Rallye“ empfinden. Von Elisa-Madeleine Glöckner

Noch hat der Winter in unserer Gegend nicht Einzug gehalten. Doch verrät der Klang aus einer Günzlhofer Küche, dass Weihnachten nicht mehr weit ist. Hier probt die „Glonnauer Hausmusi“ um Gabi Haslauer, Brigitte Schäffler und Elisabeth Lugmair für die bevorstehende Adventszeit.

Es ist ein bisschen eng auf der Küchenbank neben dem Kachelofen, doch lassen sich die „g’standenen“ Frauen nicht beirren. Glockenhell schlagen Haslauer, Schäffler und Lugmair dreistimmige Töne an. Seit zwölf Jahre musizieren sie in dieser Besetzung. Das melodische Debüt der drei reicht länger zurück. Das erste Mal trafen sie in der Singschar aufeinander, einem Kinderchor unter der Leitung von Hermann Well, sie bewahren immer noch Noten von ihm auf. Er sei es auch gewesen, der die Frauen als Gruppe zusammengeführt hat. Silvia Bichler kam als vierte im Bunde dazu. Die Asbacherin pausiert momentan.

ANZEIGE

Die „Bethlehem-Rallye“ ist Hochsaison

Hauptsaison ist die „Bethlehem-Rallye“, wie Schäffler liebevoll verklärt. Als „Glonnauer Hausmusi“ gestalten die Frauen den besinnlichen Teil vieler Weihnachtsfeiern. „Die Gäste müssen sich nur hinsetzen und zuhören, während wir singen, lesen und spielen.“ Wichtig zu wissen: „Mia san koa Hintergrundmusik.“ Stattdessen halten die Musikantinnen ein einstündiges Programm in folklorischer Manier ab – eben „a G’schicht mit G’sang und Musi“.

Das Konzept dazu haben sie vor vielen Jahren von ihrem musikalischen Vater, Hermann Well, mitbekommen. „Wir suchen uns einen Text, der sich um den Weg Jesu dreht.“ Die Herbergsuche Marias inklusive. „An den passenden Stellen packen wir Stücke hinein, damit es einen roten Faden ergibt.“ Freilich haben die drei auch Aufheiterndes in petto. „Um die Leute wieder ins Hier und Jetzt zurückzuholen“, erklären sie.

Hinsetzen, stad‘ sein!

Doch wie animiert man die Besucher zum Mitmachen? „Sie sollen sich hinsetzen und stad’ sein“, findet Elisabeth Lugmair. Die anderen stimmen ihr nickend zu. „Man merkt, wie sehr die Leute unter Strom stehen“, gibt Schäffler zu bedenken. Dementsprechend schwer fällt es den Frauen, die Gemüter der Menschen „herunterzufahren“. Bei manchen Weihnachtsfeiern entstehe der Eindruck einer Faschingsveranstaltung, sagt Lugmair weiter. Auch sei es vorgekommen, dass Jugendliche mit ihrem Smartphone spielen, während die Frauen ihren Dreigesang anstimmen. Respektlos. „Aber stad’ war’ns“, gibt Lugmair keck zurück. Gelächter in Günzlhofen.

Das Traditions-Trio spielt nach eigenen Angaben „echte“ Volksmusik – mit Hackbrett, Quetschn, Gitarre, Flöte, Dirndl und allem Tamtam. „Bei uns singen die Leute in der Regel nicht mit“, sagt Schäffler. Bei einem Dreiklang sei das auch nicht so gedacht.

Immer auf der Suche nach neuen Melodien

Ihr Sortiment jedenfalls ist groß. Vier Ordner dick, um genau zu sein. „Wir sind immer auf der Suche nach mehr“, erklären die Musikantinnen. Wie gut, dass Schäffler beruflich im Landesverein für Heimatpflege, Abteilung Volksmusik, zu tun hat und dort vor einer umfangreichen Notenbibliothek sitzt. Was ein Lied haben muss, um vor der „Glonnauer Hausmusi“ zu bestehen, sei dennoch schwer zu sagen, meint die Gruppe. „Puh“, raunt es in der Küche. „Moderne Sachen, die querbeet durch die Harmonien gehen“, sagt Schäffler.

Eines ihrer Lieblingsstücke nennt sich mundartlich „Advent is a Leucht’n“, ein anderes „Es wird ein Stern aufgehen“. Weder singen noch hören kann die Truppe einen Gassenhauer der Volksmusik: „Als Maria übers Gebirge ging“, stöhnen die drei gemeinschaftlich. „Wir singen es, seit wir sechs Jahre als sind“, sagt Gabi Haslauer und verdreht die Augen. Übrigens weigern sie sich, „Stille Nacht“ zu singen. „Das ist ein Weihnachtslied.“

Keine Lust auf Gassenhauser

Über die Jahre hinweg ist das Trio zusammengewachsen. „Es geht über die Musik hinaus“, freuen sie sich. Doch gehört der Advent für die Mütter zu den anstrengenden Zeiten. In den vier Wochen vor Weihnachten spielen Schäffler, Lugmair und Haslauer zwölf Termine.

„Heuer ist es relativ entspannt“, wiegeln sie ab. Gleichzeitig betonen die Frauen: Ohne die Musik wäre der Advent keinesfalls ein Advent. „Wir kommen runter, indem wir unsere Auftritte haben“, so Schäffler. Langweilig werde das nie. „Man spielt und singt, passt auf und konzentriert sich jedes Mal“, sagt Gabi Haslauer. „Wahrscheinlich empfinden wir die Adventszeit intensiver als andere.“

Kontakt

Die Glonnauer Hausmusi sucht einen Kontrabassisten. Interessenten finden Informationen unter 08233/210391 oder unter Glonnauer- Hausmusi@gmx.de.