2017-01-23 13:57:00.0

Konzert A-cappella-Gruppe begeistert in „Béimes“

Cash-n-go erfreuen das Publikum im Kultursaal in Pöttmes dreieinhalb Stunden mit ihren Stimmen. Auch der Humor kam an diesem Abend nicht zu kurz. Von Vicky Jeanty

Cash-n-go begeisterte das Pöttmeser Publikum am Samstagabend. Gut 160 waren in den Kultursaal geströmt. (vorne, Mitte) Countertenor Thomas Haala, (links) Wayne Wegener, (hinten) Christina Bianco, Martin Seiler, Markus Schmoll, Thomas Steingruber.

Pöttmes „Béimes“ kam den mit allen musikalischen und mimischen (Lech-)Wassern gewaschenen Cash-n-go-Sängern aus Augsburg nur schwer über die Lippen. „Dass ihr zu Schwaben gehört, das passt doch gar nicht“, sagte der schwäbelnde Moderator Martin Seiler. Der mehrfach angedeutete frühzeitige Abbruch ihrer Vorstellung war natürlich, wie manch andere Anspielung, nicht ernst zu nehmen. Die 160 Zuhörer im Kultursaal hätten sie womöglich mit Gewalt festgehalten. Dreieinhalb Stunden sollte es dauern, bevor die Sänger gehen durften. Heinrich Lutz, Mitglied im Partnerschaftskomitee, hatte die a-cappella-Gruppe nach Pöttmes geholt. Im Kultursaal sorgten Fan-Gruppen aus Rain am Lech und Ehekirchen für Stimmung. Die floss von der Bühne problemlos direkt ins Publikum. Das eingespielte Ensemble mit sechs vielfältig begabten Profis brilliert gesanglich. Sie verfügen über schauspielerische Talente, sind wortgewandt und spritzig. Sie nehmen sich selbst auf die Schippe, hacken gelegentlich auf aktuellen Themen herum. Bei allem bleiben sie erfrischend „normal“, was ihr eigentliches Können umso mehr ins Scheinwerferlicht rückt.

Die Stimmlage macht’s: Sopranistin Christina Bianco, Countertenor Thomas Haala, Tenor und Arrangeur Wayne Wegener, Tenor und Chorleiter Martin Seiler, Bariton Thomas Steingruber und Bass Markus Schmoll widmeten sich klangvoll ihrem bunten Repertoire, das auch glanzvolle Solo-und Duoeinlagen bescherte. Man sollte allerdings ein gewisses Alter haben, oder treuer Bayern 1-Hörer sein, um alle Hits, Schlager, Rock- und Popsongs lokalisieren zu können.

Die Bee Gees, Howard Carpendale, Chris de Burgh, die Andrew Sisters, ein James Bond Medley oder die vorgetragenen Gewinner der Eurovision Contests, beginnend mit 1966 „Puppet on a string“, „Ein bisschen Frieden“ und der Hitparadenschlager „Dschinghis Khan“ (1979), wurden tatsächlich mitgesummt.

Natürlich durfte der ewig gestrige Jopi Heesters nicht fehlen. Countertenor Thomas Haala hatte sich entsprechend gestylt und gab mitsamt schneeweißem Zahnbesatz eine beeindruckend hoch angesetzte Show- und Gesangseinlage. Christina Bianco und Wayne Wegener vertieften sich samt Turban und Seidenschal in einen indischen Bollywood Liebessong. Kurz drauf war sie als dralle, weiß-blau beschürzte Bayerin mit ihrem Partner Martin Seiler regional zugange. „Gute Laune kommt nicht von ungefähr, sie kommt vom Herzen“ – die urbayerische Lebensweisheit schmetterten sie mit viel Schmackes in den Raum. Thomas Haala produzierte die passende blasmusikalische Tonart. Dem Bodenständigen verhalfen sie mit komischer Ironie und musikalischer Fantasie zu neuen Dimensionen: Der Ursprung des Jazz rollte auf den Schienen der „Schwäbsche Eisebahn“ anno 1690 direkt nach Übersee, dank talentierter schwäbischer Musikanten. Großes Gelächter und tosender Applaus.

Cash-n-go gibt es seit 2002. Von einst zwölf Sängern sind sechs übrig. Die A-cappella-Nische, in der sie sich seit vielen Jahren ein überregionales Renommee ersungen und erspielt haben, dürfte auch in Zukunft für die dynamische, unbeschwert agierende Truppe, der genau richtige Platz sein. Kulturreferentin Ludwiga Baronin Herman überreichte den Künstlern Pralinen aus „Béimes“. Angela Mayr und Heinrich Lutz vom Partnerschaftskomitee dankte sie für die gute Organisation auch in der Pause. Cash-n-go versprachen: „Wir kommen gerne wieder“.