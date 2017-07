2017-07-09 20:57:00.0

Polizei A8: Autofahrer „fliegt“ in Parkplatz Fuchsberg – schwer verletzt

30-Jähriger verliert bei der Einfahrt zum Parkplatz die Kontrolle über sein Auto. Erdwall lässt das Fahrzeug abheben. Es prallt gegen einen geparkten Sattelzug.

Schwer verletzt worden ist ein Autofahrer am heutigen Sonntag bei einem Unfall auf der Autobahn 8 bei Bergkirchen (Landkreis Dachau). Wie die Polizei berichtet, fuhr der 30-Jährige gegen 9 Uhr in Richtung München, als er auf Höhe der Einfahrt zum Parkplatz Fuchsberg die Kontrolle verlor. Er fuhr über den Erdwall im Einfahrtsbereich des Parkplatzes, hob ab und flog in hohem Bogen in den Parkplatz. Nachdem er wieder auf dem Boden aufgesetzt hatte, prallte er gegen das Heck eines dort ordnungsgemäß geparkten Sattelzuges. Das Auto verkeilte sich dabei dermaßen unter dem Sattelauflieger, dass das Fahrzeugdach abgerissen wurde. Der schwer verletzte Autofahrer wurde von den Feuerwehren Sulzemoos und Odelzhausen aus dem Wrack gerettet und vom Rettungsdienst in eine Münchner Klinik gebracht. Seine Beifahrerin wurde glücklicherweise nur leicht verletzt, so die Polizei. Nach ersten Ermittlungen war offensichtlich die nicht angepasste Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn die Unfallursache. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wird ein unfallanalytisches Gutachten erstellt. Der Parkplatz Fuchsberg war bis etwa 13 Uhr gesperrt. (AN)