2018-01-22 18:30:00.0

Polizei A8 nach Unfall mit Lastwagen gesperrt: 90000 Euro Schaden

Sattelzug gerät bei Odelzhausen ins Schleudern und steht quer. Geländewagen mit Sommerreifen prallt hinein. Fünf Verletzte.

Wegen eines Unfalls ist am Vormittag die Autobahn 8 in Richtung Stuttgart mehrere Stunden gesperrt worden. Ein 35-Jähriger war laut Polizei gegen 4.10 Uhr mit seinem Sattelzug kurz nach der Anschlussstelle Odelzhausen auf der schneebedeckten A8 ins Schleudern geraten, als er abbremsen wollte. Die Zugmaschine prallte in die Leitplanke und in die Böschung. Der Sattelauflieger blieb quer auf der mittleren und rechten Spur stehen. Der Fahrer eines britischen Geländewagens, der nur mit Sommerreifen ausgerüstet war, konnte nicht mehr bremsen. Der Wagen prallte in den Sattelzug. Dessen Fahrer sowie die vier Insassen des SUV wurden leicht verletzt in eine Augsburger Klinik gebracht. Der Gesamtschaden wird auf 90000 Euro geschätzt. Der Verkehr wurde zunächst einspurig vorbeigeleitet. Um den Sattelzug zu bergen, wurde gegen 8 Uhr die A8 in Richtung Stuttgart komplett gesperrt und der Verkehr bei Odelzhausen ausgeleitet. Die Arbeiten dauerten bis zum Mittag an. (nsi)