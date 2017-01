2017-01-02 11:01:00.0

Aichach-Friedberg AN-Jahresglosse: Nagelfallen-Allianz, die KKK und „Beste Freunde“

Wie Petersdorf und Umgebung „great again“ wird und Landrat Metzger Arbeitsplätze schafft. Wir sagen treffsicher voraus, was heuer nicht passiert – oder doch? Von Christian Lichtenstern

Diese Einleitung hat Tradition, darum bleiben wir dabei: Das Wittelsbacher Land ist und bleibt eine Wundertüte. Das beweist uns der obligatorische Rückblick in unsere AN-Jahresglosse vom Vorjahr. In der ersten Ausgabe des Jahres sagen wir seit der Jahrtausendwende mit einem Augenzwinkern Episoden und Entwicklungen voraus, die in den nächsten zwölf Monaten garantiert nicht eintreffen und über die wir heuer mit großer Sicherheit nicht berichten müssen.

Es gilt die stehende Redewendung unseres Journalisten-Kollegen Marc Twain. Der hat einst in bester Valentin-Manier prognostiziert: „Voraussagen sind immer dann besonders schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen.“ Diese Tradition ist einigen der Hauptakteure mittlerweile so lieb geworden, dass sie durchaus enttäuscht nachfragen, wenn sie nicht erwähnt werden...

ANZEIGE

Januar Landrat Klaus Metzger verbringt die Silvesternacht wie immer mit Restarbeiten im Büro im Blauen Palais. Auch die „Landratsgang“ ist – natürlich freiwillig – im Einsatz. Just beim Feuerwerk zum Jahreswechsel kommt dem Chef die Erleuchtung zum leidigen Platzproblem im Landratsamt: Drei-Schicht-Betrieb. Die Vorteile liegen laut Metzger auf der Hand: Endlich steht ihm das Personal rund um die Uhr zur Verfügung, vorhandene Büro- und Parkplätze werden permanent genutzt und er kann problemlos weitere 100 Mitarbeiter für noch zu definierende Aufgaben einstellen. Die Durchschlagung des Gordischen Knotens stößt bei der monatlichen Mitarbeiter-Umfrage auf glatte Begeisterung: Metzger bekommt Bestnoten von der Belegschaft: 100 Prozent Zufriedenheit.

Februar Nach monatelangem Knatsch endlich wieder mal eine einhellige Abstimmung im Aichacher Stadtrat. Ob Nicht-Abnicker, Straßenausbaubeitragssatzungs-Gegner oder Parkplatz-Fetischist, ob Illgner-Fan, Untere-Vorstadt-Alles-Asphaltierer oder Altstadt-Gestaltungs-Konservierer – alle Stadträte sprechen sich gegen den lange üblichen Einbau von Nagelfallen im Sitzungssaal aus.

März In Kissing beginnen die Planungen für die Umgehung der Umgehung der Umgehung. Die künftige Straße westlich der aktuell geplanten Umgehung soll direkt über den Lech gebaut werden. Bürgermeister Manfred Wolf begründet das Zukunftsprojekt pragmatisch. Um die bestehende Umgehungsstraße zuzubauen, habe die Kommune vier Jahrzehnte gebraucht. Die Nächste werde spätestens in zehn Jahren wieder beidseitig mit Wohngebäuden eingeschlossen sein. Wolf: „Wir müssen an unsere Zukunft denken und unserer Zeit voraus sein.“ Landrat Metzger hat derweil schon wieder eine Idee für das Platzproblem im Landratsamt. Mit Zwischendecken in den vorhandenen Büros (die Duplex-Lösung) würde Platz für weitere 100 Mitarbeiter entstehen. Die wöchentliche Mitarbeiter-Umfrage bestätigt ihn voll: 150 Prozent der Belegschaft findet ihn gut.

April Die Bürgermeisterwahl in Petersdorf macht bundesweite Schlagzeilen: Erstmals in der deutschen Geschichte übernimmt ein Zwillingspaar den Job. Mit der genialen Wahlwerbung „Nur einen bezahlen – und zwei arbeiten für vier: Mia macha Pedersdorf great again“ setzt sich das Settele-Duo (Johann und Josef) entgegen aller Prognosen klar durch.

Mai Landrat Klaus Metzger lässt prüfen, ob Bürocontainer als Waben an das Betonskelett des Blauen Palais’ gehängt werden können. Das würde immerhin Platz für 100 weitere Angestellte schaffen. Zwar nur ein sprichwörtlicher Tropfen auf den heißen Stein, aber immerhin. Die tägliche Mitarbeiter-Umfrage unterstützt ihn weit überdurchschnittlich: 200 Prozent der Mitarbeiter findet die Idee sehr gut. Auch auf einer zwischenmenschlichen Baustelle geht’s voran. Nach einer gemeinsamen Sitzung bei der Regio Tourismus gehen Metzger und Xaver Hörmann zusammen ins Kino und sehen „Ziemlich beste Freunde“.

Juni Die Gebrüder Settele landen gleich nach der Amtsübernahme ihren ersten großen Lechrain-Coup: Sie gemeinden Aindling und Todtenweis kurzerhand ein. Der Zeitpunkt ist taktisch sehr geschickt gewählt: Die Motorrad-Kumpels Tomas Zinnecker und Konrad Carl sind als Team bei der Mofa-Rallye in Sand am Start. In der Zeit besetzen die Petersdorfer handstreichartig die Verwaltungsgemeinschaft.

Juli Die CSU im Markt Pöttmes legt sich eine Reihe neuer Funktionsträger zu. Nach dem CSU-Ortsgeschäftsführer Pöttmes werden weitere Ämter ins Leben gerufen: CSU-Ortsteile-Geschäftsführer, Sprecher der CSU-Ortsgruppe Pöttmes im Gemeinderat, Sprecher der CSU-Ortsgruppe Echsheim im Gemeinderat, Sprecher aller Orts-Katzenvereine, Sprecher für das Ärztehaus, Sprecher für die Wiederauflösung der Windkraft-Konzentrationsflächen, Sprecher gegen die Wiederauflösung der Windkraft-Konzentrationsflächen und nicht zuletzt das Amt des Sprechers aller CSU-Sprecher… Problem: Die CSU hat mehr Posten als Leute. Der Sprecher für die Wiederauflösung der Windkraft-Konzentrationsflächen muss deshalb gleichzeitig das Amt des Sprechers gegen die Wiederauflösung der Windkraft-Konzentrationsflächen übernehmen.

August Dem Baarer Bürgermeister Leonhard Kandler platzt nach einer achtstündigen Sitzung der Kragen. Die Räte haben diesmal schlappe 39 Anfragen an ihn gestellt. Unter anderem: Wie viele Bleistifte hat der Rathauschef im ersten Halbjahr selbst gespitzt? Wie viele Schlaglöcher tiefer als zehn Zentimeter müssen auf dem Feldweg nach Dürrnberg mit wie viel Kies gefüllt werden und was kostet das pro Loch im Vergleich zum bayerischen Landesdurchschnitt? Kandler nimmt noch in der gleichen Nacht Geheimverhandlungen mit Petersdorf über eine Eingemeindung auf. Die Settele-Brothers schlagen gleich und freudig zu: Baar wird neuer Windkraft-Außensatellit.

September Annäherung im Kreistag: Kreisrat Xaver Hörmann setzt sich jetzt in Sitzungen des Kreisentwicklungsausschusses zwischen Landrat Klaus Metzger und AVV-Geschäftsführer Olaf von Hoerschelmann. Die Petersdorfer Bürgermeister sind erst seit vier Monaten im Amt und voll in ihrem Element. Nach der Schließung der letzten Bauschuttdeponien der Region schaffen sie neue Einnahmequellen für mittlerweile vier Gemeinden. Grober Bauschutt und Straßenabbruch und das mittlerweile komplett geschredderte Aindlinger Rathaus wird zur Unbefahrbarkeit-Machung von bislang guten Feldwegen genutzt. Mit dem Generalunternehmer für den bevorstehenden Abriss des Atomkraftwerks in Gundremmingen stehen sie in konkreten Vorverhandlungen.

Oktober Der Aichacher Stadtrat kommt sich politisch immer näher: Alle Fraktionen sind sich einig: Auf dem Stadtplatz dürfen Nagelfallen für Mountainbiker nur nach Zustimmung des Stadtrats vergraben werden. Altlandrat Christian Knauer betätigt sich derweil als Ahnenforscher. Er findet heraus, dass seine Urururur-Ahnen einst aus Dänemark nach Schlesien eingewandert sind. Knauer ändert deshalb seinen Vornamen konsequent in „Kristian“ um.

November In Aichach weiht Altlandrat Kristian Knauer das KKK ein – die nagelneue Kristian-Knauer-Klinik. Am Rande der Veranstaltung sickert durch, das Geschäftsführer Krzysztof Kazmierczak, auch als „Dr. K.“ bekannt, das KKK-Schild bereits vor einem Jahr bestellt hat...

Dezember Kurz vor Weihnachten platzt die Bombe. Der Dasinger Bürgermeister Erich Nagl hat still und heimlich mit Petersdorf verhandelt. Die Zwillings-Bürgermeister übernehmen die nervige Rest-VG mit Adelzhausen, Obergriesbach, Sielenbach und Eurasburg zum symbolischen Preis von einem Euro. Das Jahr endet mit einer echten Friedensbotschaft. Landrat Klaus Metzger verbringt seinen zweitägigen Jahresurlaub gemeinsam mit Xaver Hörmann und AVV-Geschäftsführer Olaf von Hoerschelmann. Sie haben zu dritt eine Wittelsbacher-Land-Fernbusreise mit Rotel-Tours in einer Zweibett-Kabine gebucht. Der Landrat bringt das zusammenschweißende Erlebnis auf den Punkt: „Zwischen uns drei passt keine Prozessakte mehr.“