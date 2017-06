2017-06-13 08:57:00.0

Pöttmes Ab Mittwoch wird auf dem Pöttmeser Volksfest gefeiert

Die Vorbereitungen für das Volksfest in Pöttmes laufen. Von Mittwoch bis Sonntag stehen Autoscooter, Schiffschaukel und Co. für die Besucher bereit. Von Vicky Jeanty

Am Kinderkarussell bleiben Helikopter, Feuerwehrauto und Elefant noch am Boden. Thomas Kreis turnt auf einer hohen Leiter bis zu den Streben seiner Schiffsschaukelanlage und zieht Schrauben an. Das Dach der Autoscooteranlage muss in die richtige Höhe gebracht werden, diverse Werkzeuge liegen am Fahrbahnrand. Mehrere Arbeiter spritzen die Plane des Festzelts ab, eine eigene Mannschaft befestigt die Dielen für die Sitzfläche im Außenbereich.

Auf dem Volksfestplatz stehen die Anhänger kreuz und quer. Die Schießbude hat das Rollo unten, ebenso der Stand mit den Süßigkeiten. Als letztes wird das Fahrgeschäft „Scheibenwischer“ erwartet, das sich am Rand positionieren wird. Der junge Mann am Autoscootergeschäft sagt: „Wenn alles gut läuft, dann sind wir heute Abend fertig.“ Kaum zu glauben, dass in ein paar Stunden die Überdachung passt, unter der man jetzt nur gebückt stehen kann. „Das geht alles mechanisch“, erklärt er und hebt eine Abdeckung ab, unter der die speziellen Motoren angebracht sind.

ANZEIGE

Unterdessen zieht sein Kollege ein langes Seil einmal quer über die Fahrbahn. Immer wieder schaut der Chef Eugen Diebold vorbei, gibt letzte Anweisungen oder hilft selber mit. Steht erst mal die Anlage, dann wartet immer noch jede Menge Arbeit.

Während des Volksfestbetriebes müssen die Autos gewartet oder gereinigt werden. „Es gibt immer was zu tun“, sagt der junge Mann, der seit mehreren Jahren bei Diebold arbeitet, und lacht.

Viel zu tun hat auch Thomas Kreis an der Schiffsschaukel. Fast im Alleingang hat er die Anlage aufgestellt und er liegt gut in der Zeit. Noch muss die Verankerung in den Boden, dann werden die liebevoll bemalten Dekorationen oberhalb der Streben angebracht. Seit 150 Jahren gebe es das traditionsreiche Fahrgeschäft, so Kreis, dessen Vorfahren aus der Gegend um Abensberg stammen.

Seit 25 Jahren in Pöttmes dabei

Nach Pöttmes komme er seit gut 25 Jahren, sagt er, mit seinem Sohn Thomas leistet er die Hauptarbeit an den Schaukeln. Die Schaustellersaison beginnt für ihn und die Kollegen Mitte März und geht bis in den Oktober hinein. Kreis kommt gerade direkt aus Klosterlechfeld, dann geht’s weiter nach Füssen und von da zu den zahllosen anderen Volksfesten. Ein anstrengender Beruf, der viel Engagement abverlangt und viel Liebe zu einer Tradition, die sich im Trubel der Modernität immer wieder behaupten muss. Umso glücklicher schätzt er sich, dass sein 20-jähriger Sohn mit großer Sicherheit den Betrieb weiter führen will. Kreis hat, außer der Schiffsschaukel, noch ein Kettenkarussell, mit dem er diverse Feste bestückt, an den Weihnachtsmärkten hat er einen Essensstand.

Alle Schausteller hoffen auf gutes Wetter und alle stehen bereit, die Besucher des diesjährigen Volksfestes fünf Tage lang aufs Beste zu unterhalten. Der Volksfestauftakt ist am Mittwoch, 14. Juni, das Fest dauert bis Sonntag, 18. Juni.