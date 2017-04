2017-04-05 10:58:00.0

Obergriesbach Abschied nach 42 Jahren im Obergriesbacher Kindergarten

Siegrid Rauch hatte 1975 ihren ersten Arbeitstag als Erzieherin. Heute betreut sie die Kinder früherer Schützlinge. Am 20. April geht sie in den Ruhestand. Von Stefanie Brand

Während die große Baustelle vor dem Obergriesbacher Kindergarten verrät, dass hier in Zukunft eine neue, moderne Kindertagesstätte (Kita) entstehen wird, wird hinter der Fassade bald Abschied gefeiert. Die Leiterin der Kindertagesstätte, Siegrid Rauch, verabschiedet sich in wenigen Tagen in den Ruhestand. „Ich habe kein Maßband zum Abschneiden und ich zähle nicht die Tage“, verrät die Chefin der Kita lachend. Sie geht gerne in „ihren Kindergarten“, auch wenn sie dafür tagtäglich die Strecke von Markt Indersdorf nach Obergriesbach fahren muss.

Gerade wird der 62-Jährigen zunehmend mehr bewusst, wie „besonders“ es heutzutage ist, so lange an einer Arbeitsstelle tätig gewesen zu sein. Mit Blick auf fast 42 Dienstjahre im Obergriesbacher Kindergarten betreut sie heute die Kinder derer, die einst selbst hier den Kindergarten besucht haben. Ihren ersten Arbeitstag hatte Siegrid Rauch am 1. September 1975. Zuvor hat sie die Ausbildung zur staatlichen anerkannten Erzieherin absolviert, was ihr zwei Jahre später zur Leitungsposition verhelfen sollte. 1977 trat ein neues Kindergartengesetz in Kraft, das vorschrieb, dass Kindergarten-Leiter diese Ausbildung haben müssen, die auch Voraussetzung für eine Bezuschussung der Einrichtung ist. So wurde sie bereits nach zwei Jahren zur Chefin der Kindertagesstätte. Pausiert hat sie in all den Jahren nur für ganz kurze Zeit. Ihre zwei Kinder konnte sie für den überschaubaren Zeitrahmen von vier Stunden vormittags bei einer Tagesmutter unterbringen und später auch mit zur Arbeit bringen.

ANZEIGE

Anfangs kamen die Kinder im Alter von vier Jahren in den Kindergarten

In ihrer Anfangszeit kamen die Kinder mit vier Jahren in den Kindergarten und blieben vormittags von acht bis 12 Uhr dort. Heute gibt es die Krippe für die Jüngsten und bereits ab drei Jahren werden die Kinder im Kindergarten aufgenommen. Der Buchungszeitraum hat sich auf sieben bis 15 Uhr erweitert und gebucht werden kann die Betreuungszeit sogar im Stundentakt. Mit den strukturellen Änderungen wurden auch die Verwaltungsarbeiten umfangreicher. Dazu kommen mehr Ausflüge und Projekte wie die Feuerwehr, der Bayerisch-Unterricht, Erste Hilfe für Kindergartenkinder und vieles mehr. Siegried Rauch erinnert sich: „Früher richteten wir unser Programm an den Jahreszeiten aus, heute wäre das den Kindern sicherlich zu langweilig.“

Auf den Chefsessel wird der 62-Jährigen Cornelia Meier folgen. Bereits seit 2006 hat die Affingerin als Kinderpflegerin in Obergriesbach gearbeitet, 2012 eine zweijährige Weiterbildung zur Erzieherin sowie ein Berufspraktikum in Augsburg absolviert. 2015 kam sie als Erzieherin zurück und bekundete Interesse an der Leitungsposition. Warum sie der Job reizt, erklärt die 28-Jährige so: „Ich organisiere gerne und habe einen abwechslungsreichen Job mit Verwaltungsaufgaben einerseits und der Arbeit mit den Kindern andererseits.“ Bereits seit September übergibt Siegrid Rauch schrittweise Aufgaben an Cornelia Meier. Doch die künftige Chefin weiß auch, was fehlen wird – nämlich „der Mensch Siegried und der Joghurt im Kühlschrank“, erklärt sie lachend mit Verweis auf die Standard-Brotzeit der 62-Jährigen.

Neuer Lebensabschnitt beginnt mit viel Freizeitstress

Für die Leiterin der Kindertagesstätte beginnt nach dem 20. April ein neuer Lebensabschnitt, der von viel Freizeitstress gezeichnet ist. Ein Wellness-Wochenende, ein Besuch bei Sohn und Enkel in Lissabon, ein Italien-Urlaub sowie eine dreiwöchige Kur stehen auf dem Programm. „Eine Etappe auf dem Jakobsweg wandern, wollte ich auch schon immer einmal“, verrät die 62-Jährige voller Tatendrang. Auch könnte sie ihr Interesse an der Justiz stillen und Gerichtsverhandlungen besuchen oder sich als AuPair-Oma engagieren. „Das Aus- und Einpacken der Koffer wird dann ihre Hauptbeschäftigung sein“, kommentiert Cornelia Meier lachend.

Regelmäßige Besuche in der Kindertagesstätte wird es nicht geben, erklärt sie mit dem Verweis darauf, wie schwierig es ist, „Besuche“ in den Kindergarten-Alltag zu integrieren. Vermissen wird sie die lebendige Arbeit, verrät die 62-Jährige und ergänzt: „Jeder Tag ist anders und die Arbeit mit den Kinder und mit den Eltern wird nie langweilig.“ Einen Blick auf den Baufortschritt und den Neubau wird Siegrid Rauch aber dennoch werfen, obgleich sie zugibt: „Ich bin nicht böse darüber, dass mir der Umzug erspart bleibt.“ Das Aussortierenliegt ihrer Nachfolgerin, Cornelia Meier, ohnehin viel besser.