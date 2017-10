2017-10-28 10:43:00.0

Verkehr „Abzocke“ oder mehr Sicherheit?

Bei der Kommunalen Geschwindigkeitskontrolle gehen die Meinungen im Aichacher Stadtrat auseinander. Argumente gibt es dafür und dagegen. Von Claudia Bammer

Eines schickte Bürgermeister Klaus Habermann gleich voraus: Bei der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung gehe es „ausdrücklich nicht darum, abzukassieren“, sondern darum, die schwächeren Verkehrsteilnehmer zu schützen. Der Begriff „Abzocke“ fiel dennoch mehrfach in der Diskussion im Aichacher Stadtrat. Letztendlich beschloss aber eine Mehrheit, sich zunächst für ein Jahr darauf einzulassen: Ab April 2018 wird nun im Aichacher Stadtgebiet neben der Polizei auch die Nürnberger Wach- und Schließgesellschaft „Radarfallen“ aufbauen.

Raser sind in Bürgerversammlungen ein Dauerthema, erinnerte Habermann. Ordnungsamtsleiter Manfred Listl führte dazu die Ergebnisse mehrerer Messungen an, die die Stadt mit ihrem Tempomessgerät mal versteckt, mal sichtbar vorgenommen hat (siehe Infokasten), unter anderem in Tempo-30-Zonen. Habermanns Fazit: „Die Erfahrung zeigt, ohne Überwachung funktioniert das nicht.“ Die Polizei könne nur punktuell kontrollieren. Die Stadt habe aber mehr Handlungsbedarf.

ANZEIGE

Hans-Peter Port (CSU): Bürgerbeschwerden ernster nehmen

So sah das auch Verkehrsreferent Hans-Peter Port (CSU), selbst Polizist. Er versprach sich von mehr Kontrolle eine erhebliche Verbesserung der Verkehrssicherheit. Beim Parken habe sich das bewährt. Mit der kommunalen Geschwindigkeitskontrolle sei es gezielter möglich, Bürgerbeschwerden nachzugehen, mit erfahrenem Personal. Für die Stadt sei das nur mit geringem Verwaltungsaufwand verbunden. „Wir sollten die Bürgerbeschwerden ernst nehmen“, lautete sein Appell.

Karl-Heinz Schindler (SPD): Verkehrssicherheit geht vor

In der SPD-Fraktion war das Thema kontrovers diskutiert worden, berichtete SPD-Fraktionsvorsitzender Karl-Heinz Schindler. Nach den vorgestellten Messergebnissen trage sie die kommunalen Geschwindigkeitskontrollen aber mit. „Was zu mehr Verkehrssicherheit beiträgt, sollten wir tun.“ Schindler wehrte sich vehement gegen den Begriff „Abzocke“. „Man sollte nicht Ursache und Wirkung verwechseln“, sagte er. „Illegal verhält sich, wer mit 70, 80 durch die Stadt fährt.“ Das Argument, die Überwachung rechne sich nicht für die Stadt, wollte er nicht gelten lassen. „Es gibt mehr, das sich nicht rechnet.“ In diesem Fall wäre es sogar gut, weil sich dann alle ans Tempo halten würden. „Gut wäre, wenn wir es nicht selbst machen müssten“, sagte er. Er hatte aber Verständnis, dass die Polizei das nicht leisten könne. Für ihn war auch der Fakt, dass der ruhende Verkehr bereits kommunal überwacht wird, ein Argument dafür, zumal das Gefahrenpotenzial größer ist. Kristina Kolb-Djoka (SPD) plädierte für den befristeten Versuch: „Wenn wir uns dieses Jahr nicht geben, können wir nicht beurteilen, ob es etwas gebracht hat oder nicht.“ So sah das auch Umweltreferentin Magdalena Federlin (Grüne). Erich Echter (CWG) war ebenfalls dafür, vor allem angesichts der Tempomessung in seinem Wohnort Ecknach: „Mitbürger, die so einen Bleifuß haben, verstehen Schilder nicht, aber einen Bußgeldbescheid.“

Aigner und Beck (CSU): Ohne zusätzliches Polizeipersonal könnte das Vorhaben problematisch werden

Gegen die Überwachung argumentierten Raymund Aigner und Helmut Beck, beide ehemalige Polizisten, beide CSU. Aigner sah darin eine originäre Aufgabe der Polizei. Er glaubte zudem nicht, dass das ohne zusätzliches Personal bei der Stadt möglich ist. Helmut Beck hatte „persönlich ein Problem, dass durch private Dienstleister eine zweite Polizei aufgebaut wird“. Auch Erol Duman (BZA) fand, das „Blitzen“ sei Aufgabe der Polizei.

Hermann Langer (CSU) hielt dagegen. Die Polizei könne das kräftemäßig nicht stemmen. „Wenn ich dagegen stimme, stelle ich allen Rasern einen Freibrief aus. Wenn ich dafür stimme, kann sich niemand sicher sein, wann und wo kontrolliert wird“, sagte er. „Wir sollten nicht erst warten, bis ein Unfall innerorts passiert und jemand Schaden nimmt.“

Georg Robert Jung (FWG) spricht von „Abzocke“

Georg Robert Jung (FWG) sagte dagegen: „Mit 40 Stunden im Monat kann man keine Sicherheit garantieren.“ Das Wort „Abzocke“ nahm auch er in den Mund. „Das wird so gesehen“, gab er zu bedenken. Die wichtigen Fragen für ihn: Was kostet es? Was bringt es? Es gebe dafür und dagegen gute Argumente. Die Überwachung sei aber keine hoheitliche Aufgabe und keine Pflichtaufgabe der Stadt. Es sei also eine politische Entscheidung. Er werde dagegen stimmen.

Mit 20:10 Stimmen fiel die Entscheidung schließlich für die kommunale Geschwindigkeitsüberwachung. Lothar Bahn (FWG) fehlte in der Sitzung. Damit entsprach das Ergebnis in etwa der – nichtöffentlichen – Abstimmung im Bauausschuss (8:3).