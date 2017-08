2017-08-06 05:49:00.0

Adelzhausen Adelzhausen will mehr Platz für Kinder schaffen

Adelzhausen erlebt einen Kindersegen - mit Folgen. Eine Studie soll zeigen, wie die Raumnot an der Kindertagesstätte und an der Grundschule gelöst werden kann. Von Andreas Dengler

Die Gemeinde Adelzhausen erlebt einen wahren Kindersegen. Sowohl die Kindertagesstätte (Kita) als auch die Grundschule verzeichnen einen ordentlichen Zuwachs. Und auch in den kommenden Jahren kann mit mehr Kindern gerechnet werden. Aber das bringt auch Probleme mit sich: Die Betreuungseinrichtungen platzen aus allen Nähten.

Die Platznot an der Kita wurde bereits mit Containern vorübergehend gelöst, und in der Grundschule wurde der Mehrzweckraum in ein Klassenzimmer umgewandelt (wir berichteten). Langfristig müsse man aber die Raumnot mit einem Neu- oder Anbau beheben, sagte Bürgermeister Lorenz Braun in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Der Gemeinderat legte in der Sitzung den Grundstein für die möglichen Bauarbeiten. Einstimmig sprach sich das Gremium dafür aus, eine Machbarkeitsstudie von einem Ingenieurbüro erstellen zu lassen. Darin sollen die Möglichkeiten eines Neu- oder Anbaus mit allen Vor- und Nachteilen erörtert werden. Die Kosten für die Studie belaufen sich auf rund 4650 Euro.

Gläsernes Atrium in der Grundschule ist ein Problem

Ebenfalls ein Thema der Sitzung war das gläserne Atrium der Grundschule. Durch das Glasdach heize sich in den Sommermonaten das ganze Schulgebäude so stark auf, dass es zu heiß in den Klassenräumen werde, erklärte Braun. In den Wintermonaten hingegen gelange durch die schlechte Isolierung des Lichthofs die kalte Luft in das Schulhaus. Außerdem sei inzwischen eine Scheibe matt geworden, und bei starken Regen dringe Wasser ein, nannte Braun weitere Mängel. Das Gremium war sich daher einig, dass der 25 Jahre alte Glasbau dringend saniert werden müsse.

Bei der Renovierung solle nicht nur auf eine bessere Isolierung geachtet werden, sondern auch auf automatische Außenjalousien. Bürgermeister Braun lag bereits ein Angebot von einem Ingenieurbüro vor, das die Planung der Arbeiten übernehmen würde. Der Gemeinderat entschied sich jedoch dagegen. Er will zunächst mit ortsansässigen Handwerkern die möglichen Sanierungsarbeiten besprechen.

Neubaufür Tennisabteilung Die Tennisabteilung des BC Adelzhausen will einen Geräteschuppen mit einem Lagerraum, Toiletten, Duschräumen und Umkleidekabinen bauen. Der erste Entwurf des neuen Tennisheims sah sogar eine Zuschauertribüne und einen großen Gemeinschaftsraum vor. Dieser könne aber aufgrund des Bebauungsplans nicht auf dem Sportgelände errichtet werden, erklärte Bürgermeister Braun. Daher reichte der BC Adelzhausen den Entwurf eines „kleineren Zweckbaus“ ein, der allen Auflagen entspricht. In dem knapp 80 Quadratmeter großen Neubau werden ein großzügiger Geräteraum, Sanitäranlagen und Umkleiden untergebracht. Da die Grundfläche unter 100 Quadratmetern liege, war keine Genehmigung seitens des Gemeinderats notwendig. Die Kosten belaufen sich auf rund 6000 Euro; der bestehende Geräteschuppen wird abgerissen.

Pläne für Gewässerpflege Die Gemeinde Adelzhausen will auch in diesem Jahr ihre Gewässer instand setzen. Dazu soll die Ecknach von der Adelzhausener Ortsmitte bis zur Gemarkungsgrenze nach Irschenhofen geräumt werden. Auf dem rund einen Kilometer langen Abschnitt sollen das Flussbett und der Uferbereich gepflegt werden. Außerdem sei geplant, den Oberlauf an der Ecknach gemeinsam mit dem Landschaftspflegeverband zu verbessern. Im Ortsteil Heretshausen soll der Teilwiesengraben saniert werden. Bei allen Arbeiten an den heimischen Gewässern werde man äußerst sensibel vorgehen, um Tiere und Pflanzen zu schützen, versicherte Braun.

Crashkurs vor Wahl Jugendvertreter Tim Kuhn (PWG) kündigte an, auch in diesem Wahljahr wieder einen Crashkurs für Erstwähler anzubieten. In dem Kurs wird nicht nur das Wahlsystem erklärt, sondern es soll auch vermieden werden, dass Jungwähler wegen formaler Verstöße ihre Stimmen verschenken. Genauere Information dazu werden noch bekannt gegeben.