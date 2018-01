2018-01-22 16:54:00.0

Austausch Adieu Pöttmes nach gelungenen Tagen

39 Schüler aus La Haye-Pesnel eine Woche zu Gast in der Marktgemeinde. Die Zahl der Teilnehmer ist rekordverdächtig und freut die Verantwortlichen ganz besonders Von Vicky Jeanty

Pöttmes Problemlos, reibungslos und sehr harmonisch gestaltete sich der Schüleraustausch Pöttmes mit La Haye-Pesnel. 39 junge Leute zwischen zwölf und 14 Jahren waren mit ihren vier Lehrern eine Woche lang zu Gast in der Partnergemeinde. Die außergewöhnlich hohe Beteiligung sei rekordverdächtig, sagten sowohl Angie Mayer vom Partnerschaftskomitee als auch Lehrer Martin Häusler.

Auch nach über 35 Jahren hat die Freundschaft zwischen den Kommune nichts an Intensität eingebüßt. Trotz der geografischen Distanz von über 1000 Kilometern haben es die Einwohner beider Kleinstädte geschafft, mit stetem Engagement die Kontakte zu halten und zu pflegen. Dass gerade soviele französische Schüler in diesem Jahr am Austausch teilgenommen hätten, empfand Angie Mayer als das schönste Geschenk, das man allen, an der Partnerschaft beteiligten Personen und Vereinen, habe machen konnte. „Ihr seid unsere Zukunft und der Garant für den Fortbestand unserer Freundschaft“, sagte sie an die Adresse der jungen Leute.

ANZEIGE

Angesichts der politischen Unwägbarkeiten innerhalb Europas ist es für den Pöttmeser Bürgermeister Franz Schindele mehr denn je geboten, ein respektvolles Miteinander zu pflegen und sich nicht durch religiöse oder soziale Strömungen auseinanderreißen zu lassen. „Unsere Freundschaft wächst, wir haben eine gesunde Basis geschaffen“, betonte er. Das habe Vorbildcharakter.

Wie der Alltag für die französischen Schüler und ihre deutschen Gastfamilien verlief, darüber gaben die Lehrer beider Schulen Auskunft. Aichach, Dachau, München, Augsburg und Oberammergau standen auf dem Programm. „Es wird schwierig sein, das besser zu machen“, sagte Alexis Cuirot in tadellosem Deutsch. Für die Gasteltern lief es, trotz Sprachbarriere, ganz gut, zumal sie zusätzliche Exkursionen unternommen hatten. Die Schüler selbst waren am Abschlussabend mit über 170 Anwesenden nicht voneinander zu unterscheiden. Die Blaskapelle Pöttmes spielte auf, die Showtanzgruppe Neukirchen (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) gab eine viel beachtete Vorstellung. „Um sich zu verständigen und zu verstehen, braucht man nicht immer Worte“, hatte Angie Mayer eingangs angemerkt. Lehrer Martin Häusler wird sich in knapp drei Monaten mit 30 Pöttmeser Schüler auf die Reise machen. „Auch eine Rekordbeteiligung“, stellte er fest.

Mit Angie Mayer bedankte er sich bei den Gastfamilien, denn ohne deren Entgegenkommen sei ein derartiger Austausch nicht zu bewerkstelligen. Für sie gab es kleine Gastschenke, persönlich überreicht von den jeweiligen französischen Schülern.