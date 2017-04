2017-04-20 07:14:00.0

Aktion Affinger starten Onlinepetition für Rudi Fuchs

Initiatoren sammeln im Internet Unterschriften. Sie wollen erreichen, dass das Urteil des Verwaltungsgerichts für den Exbürgermeister abgemildert wird Von Nicole Simüller

Der ehemalige Affinger Bürgermeister Rudi Fuchs erfährt in diesen Tagen viel Unterstützung. (Archivfoto)

Die Affinger weiten ihre Solidaritätsaktion für Exbürgermeister Rudi Fuchs aus. Sie haben nun eine Onlinepetition mit dem Ziel gestartet, das Urteil des Münchner Verwaltungsgerichts gegen Fuchs abzumildern. Mit der Petition wenden sie sich an den Bayerischen Landtag. Zunächst brauchen sie bis in 89 Tagen 500 Unterschriften. Rund 100 Personen haben bis gestern Nachmittag bereits unterschrieben.

Die Disziplinarkammer des Verwaltungsgerichts hatte Fuchs sein komplettes Ruhestandsgehalt aberkannt. Das noch nicht rechtskräftige Urteil sorgt im Landkreis für viel Wirbel. Zahlreiche Leserbriefschreiber bezeichneten es in unserer Zeitung als unverhältnismäßig. Einzelne erinnerten daran, dass die Gemeinderäte den Bürgermeister alljährlich entlasteten – trotz der rechtswidrigen Stundungen der Gewerbesteuer, die in Affing schon vor Fuchs’ Amtszeit üblich waren.

Rita Widmann, mit Marion Götz eine der Initiatorinnen der Solidaritätsaktion für Fuchs, sagte gestern: „Eine Petition ist zwar ein stumpfes Schwert. Aber besser ein stumpfes Schwert als gar keines.“ Im Begleittext der Onlinepetition begründen die Initiatoren ihr Anliegen. Dort heißt es: „Der Entzug des Ruhegehalts ist die härteste Disziplinarmaßnahme, die einen Beamten im Ruhestand treffen kann. (...) Wie wäre das Urteil ausgefallen, wenn er sich selbst bereichert hätte und durch Dritte angezeigt worden wäre?“ Hintergrund des Urteils der Disziplinarkammer des Verwaltungsgerichts ist ein Strafbefehl des Amtsgerichts Aichach, das im August 2014 eine elfmonatige Bewährungsstrafe und eine Geldbuße von 15000 Euro gegen den kommunalen Verwaltungsexperten verhängte. Der Vorwurf: Untreue in zehn Fällen wegen der Stundung von Gewerbesteuern und Beleidigung von Gemeinderäten und Verwaltungsmitarbeitern. Fuchs akzeptierte den Strafbefehl. Im September 2014 trat er als stellvertretender Landrat zurück. Danach war er im Krankenstand. Fuchs beantragte den frühzeitigen Eintritt in den Ruhestand. Zum 1. August 2015 ging der damals 57-Jährige in Pension.

Die Initiatoren der Onlinepetition argumentieren, dass die Strafe des Amtsgerichts aus ihrer Sicht ausreiche. Dessen Urteil deckt jedoch lediglich die strafrechtliche Seite ab. Wird ein Beamter verurteilt, hat das außerdem disziplinarrechtliche Folgen. Darüber wird wohl der Verwaltungsgerichtshof entscheiden, nachdem Fuchs Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts eingelegt hat. Auch die Initiatoren der Petition finden es zu hart. Sie schreiben: „Mit der Entscheidung der Disziplinarkammer am Verwaltungsgericht München wurde eine Maßnahme beschlossen, die nach unserer Ansicht unverhältnismäßig hart zu einer einmaligen Verfehlung von Rudi Fuchs steht. Es stellt sich für uns die Frage: Ist sie geeignet, erforderlich und angemessen in Bezug auf das Verhalten von Rudi Fuchs?“ Fuchs habe schon sein Amt verloren und sei gesundheitlich angeschlagen.

Wie berichtet, haben sich mehrere Affinger in einer Solidaritätsaktion für Fuchs zusammengetan und werben um weitere Unterstützer. Sie tragen im Alltag T-Shirts mit dem Aufdruck „Mehr Fairness und Gerechtigkeit für Rudi Fuchs“. Widmann zufolge mussten schon T-Shirts nachbestellt werden. (mit jca)

