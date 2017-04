2017-04-12 07:11:00.0

Wirtschaft Aga in Aichach will künftigen Chef entlasten

Der Verein der Einzelhändler, Dienstleister und Gewerbetreibenden gründet Arbeitsgruppen gegründet. Noch gibt es keinen Termin für die Neuwahl

Die Aktionsgemeinschaft Aichach (Aga) steht ohne Vorsitzenden da. Wie berichtet, ist Andreas Ulrichs nach einem Jahr im Amt bei dem Zusammenschluss von Aichacher Einzelhändlern, Dienstleistern und Gewerbetreibenden überraschend zurückgetreten. Der Spargel- und Spezialitätenmarkt am Sonntag, 30. April, wird seine letzte „Amtshandlung“ sein, hat er angekündigt. Bei einem internen Treffen hat der Vorstand der Aga am Montagabend beraten, wie es weitergeht.

Die Ergebnisse des Vorstandstreffens fasst Zweite Vorsitzende Lisa Steinruck, die den Verein nun kommissarisch leitet, im Gespräch mit unserer Zeitung zusammen. Erstes Ergebnis: „Wir machen auf jeden Fall weiter.“ Der Verein muss einen neuen Vorsitzenden wählen. Das soll im Laufe des Jahres geschehen. Einen Termin gibt es dafür allerdings noch nicht.

In Vorbereitung dieser Neuwahl waren sich die Vorstandsmitglieder einig, dass künftig mehr Arbeitsteilung im Vorstand notwendig sein wird. Dazu werden jetzt Arbeitskreise mit vier bis fünf Mitgliedern gegründet. Ein Arbeitskreis soll sich laut Steinruck um Veranstaltungen kümmern, ein weiterer um das Thema Medien, also Pressearbeit, Werbeaktionen, die Internetseite der Aga und sonstige Aktivitäten im Internet. Wie Steinruck betont, will die Aga gleichzeitig das zweijährige Coaching mit der Cima GmbH angehen, das die Günther-Rid-Stiftung sponsert.

Zunächst aber steht der Spargel- und Spezialitätenmarkt mit Streetfood-Markt am Sonntag, 30. April, im Fokus, mit dem die Aga ihr 40-jähriges Bestehen feiert. Verbunden damit ist die Eröffnung der Aichacher Kunstmeile. (bac)