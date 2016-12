2016-12-22 17:00:00.0

Fortsetzung Aichach: Der Zahnarzt schreibt, die Helferinnen malen

Zahnarzt Christian Dürr beschenkt seine Patienten mit einer liebevollen Kindergeschichte. Warum die Erzählung und die Bilder sehr eilig entstanden sind. Von Evelin Grauer

Eigentlich gehen viele Menschen ja nur ungern zum Zahnarzt. Aber in der Aichacher Praxis von Dr. Christian Dürr ist das in der Vorweihnachtszeit anders. Da kommen manche Patienten sogar ohne Termin. Aber nicht zur Behandlung, sondern weil sie auf ein besonderes Weihnachtsgeschenk hoffen. Und sie werden nicht enttäuscht.

Der 42-jährige Zahnarzt hat die Geschichte des neunjährigen Einzelgängers Oskar und seines kleinen unsichtbaren Helfers Fridolin weitergesponnen. Im Vorjahr hatte Dürr in der Kurzgeschichte „Der unsichtbare Helfer“ geschildert, wie sich Oskar und Fridolin das erste Mal begegnen. In der diesjährigen Fortsetzung „Das Missverständnis“ wird die Freundschaft der unzertrennlichen Freunde auf eine harte Probe gestellt, denn Oskar schleicht sich ohne Fridolin aus dem Haus. Dieser ist ganz schön sauer und will Oskar die Freundschaft kündigen, bis er erfährt, warum sein Freund ohne ihn unterwegs war.

ANZEIGE

„Ich hätte auch Strichzeichnungen veröffentlicht“

Weil es in der Praxis dieses Jahr sehr stressig war, wollte Dürr die Geschichte eigentlich nicht fortsetzen. Doch insbesondere seine Helferinnen drängten ihn dazu, weiterzuschreiben. Der vierfache Familienvater ließ sich überreden, aber nur unter einer Bedingung: Wenn er schreibt, müssen die Helferinnen und seine Zahnarztkollegen in der Praxis die Bilder zum zweiten Teil der Geschichte malen. Den ersten Teil hatten Dürrs Kinder illustriert. Auch für sie hat er Oskar und Fridolin wieder zum Leben erweckt. Aber in erster Linie, um den Patienten mit einem individuellen Geschenk für ihre Treue zu danken.

Dürr war selbst überrascht davon, wie gut seine acht Kollegen zeichnen können. Während die Bilder der Kinder näher an der Geschichte dran gewesen seien, hätten die Kollegen etwas freier, aber qualitativ schöner gemalt. Auf das komme es aber nicht an, so Dürr. „Ich hätte auch Strichzeichnungen veröffentlicht“, sagt er.

15 bunte Zeichnungen sind in dem 25-seitigen DIN/A5-Heftchen zu finden. Dabei entstanden die Bilder in Windeseile. Denn aufgrund des kurzfristigen Entschlusses drängte die Zeit. Dürr brauchte von Donnerstagnacht bis Samstag für die neue Geschichte. Bis Montag mussten die Bilder dazu fertig sein, denn da musste das Gemeinschaftswerk in Druck gehen. 500 Stück wurden gedruckt. Noch sind einige Exemplare vorhanden. Die Vorjahresfolge ist allerdings vergriffen.

Der Erlös geht an Hilfsprojekte in Uganda

Das Schreiben liegt Dürr ein wenig im Blut: Seine Mutter schreibt für eine Zeitung und schon früh überraschte er seine Verwandten mit selbst geschriebenen Gedichtbänden zu Weihnachten. 2008 hat er mit zwei Gleichgesinnten die Buchreihe „Tukolere Wamu – Geschichten für eine bessere Welt“ ins Leben gerufen. Mit dem Erlös werden Selbsthilfeprojekte in Uganda unterstützt. In zwei der drei Bänden ist eine Geschichte Dürrs zu finden. Dass die Erzählung von Oskar und Fridolin ein Happy End hat, war dem Aichacher ganz wichtig.

Bei Kindern müsse einfach alles gut werden. Eher mahnend blickt er im Vorwort der Geschichte jedoch auf lautstarke Populisten, die eine hasserfüllte, feindliche Stimmung verbreiten. Dürr wünscht sich daher, dass 2017 das Jahr der Menschen sein wird, die für Vernunft und eine bunte Zukunft stehen. Mit Oskar und Fridolin soll es im neuen Jahr ebenfalls weitergehen.