2018-01-29 05:30:00.0

Aichach Aichach: Jugendarbeit ist Beruf und Berufung

Uta Gottschalk und Tatjana Volk betreuen Jugendliche aus Aichach im Jugendzentrum und mit Streetwork. Welche Aufgabe die beiden haben und was ihnen wichtig ist Von Maria Heinrich

Besim Kadiroli ist genau der, der er immer sein wollte. Und der junge Mann weiß, wie er das geschafft hat: „Viele Bekannte waren schon mal im Gefängnis. Aber im Juze habe ich gelernt, sauber zu bleiben. Ich bin nie auf die schiefe Bahn geraten.“ Der 26-Jährige ist berufstätig und schaut deshalb nur noch ab und zu im Jugendzentrum in Aichach, genannt Juze, vorbei. Es bleibt für ihn trotzdem ein wichtiger Ort. Er sagt: „Ich habe dort fast meine ganze Kindheit verbracht.“

Uta Gottschalk kennt Besim Kadiroli, seit er das erste Mal das Juze besucht hat. „Da wird er wohl elf oder zwölf gewesen sein“, überlegt die Sozialpädagogin und stöbert in einem dicken Fotoalbum nach alten Aufnahmen von Besim.

Das Juze gibt es seit 1992 in Aichach, Uta Gottschalk ist seit 17 Jahren dabei. Der Träger der Einrichtung ist das Sozialpädagogische Institut Augsburg, ein gemeinnütziger Verein. Es ist ein Ort, an dem Jugendliche ihre Freizeit verbringen können. Das Konzept dahinter nennt sich offene Jugendarbeit. Das ist die pädagogische Begleitung von Jugendlichen, die freiwillig ins Juze kommen. Uta Gottschalk sagt: „Wir leisten hier wertvolle, aber auch unterschätzte Arbeit.“

Ursprünglich kommt Uta Gottschalk aus der betrieblichen Sozialarbeit. Nach einem Umzug war sie auf der Suche nach einer neuen Stelle. „Ich war mir damals nicht sicher, ob ich Jugendarbeit machen kann. Aber heute gibt es keinen einzigen Tag, an dem ich nicht gern für die Jugendlichen da bin. Es ist für mich Beruf und Berufung.“

Viele Jahre leitete Uta Gottschalk das Juze allein. Doch seit März 2017 wird sie von einer Kollegin unterstützt, der 23-jährigen Sozialpädagogin Tatjana Volk. Beide ärgern sich über den schlechten Ruf, den Jugendzentren oft haben. Uta Gottschalk ist deshalb wichtig: „Hier ist es sauber, schön und sicher. Es werden alle Jugendlichen toleriert, egal ob sie einheimisch sind oder einen Migrationshintergrund haben.“

Im Juze gibt es ein breites Freizeitangebot. Die Jugendlichen können unter anderem Billard spielen, kickern, Musik hören, im Internet surfen und einen Tanzkurs belegen. Uta Gottschalk vermutet, dass es im Moment ungefähr 3000 Jugendliche in Aichach gibt. „Bis zu 500 kommen derzeit regelmäßig“, schätzt sie. Auch Tatjana Volk überlegt: „Wenn 20 Kids am Tag da sind, ist viel los.“

Wo viele Jugendliche aufeinandertreffen, entstehen auch mal Konflikte. Uta Gottschalk betont: „Stress wird bei uns nicht toleriert.“ Auch an bestimmte Hausregeln sollen sich die Jugendlichen halten. Uta Gottschalk hat zum Beispiel eine Schimpfwortkasse eingeführt. Für jeden unangebrachten Ausdruck müssen die Jugendlichen dann einzahlen. Hält sich jemand nicht an die Vorschriften, sprechen die Sozialpädagoginnen ein Hausverbot aus. Tatjana Volk sagt: „Auch wenn sie dann beleidigt sind. Sie wissen trotzdem, dass wir es gut mit ihnen meinen.“ Besonders wichtig ist den Sozialpädagoginnen, dass sie zu den Jugendlichen eine Beziehung aufbauen. „Wir nehmen uns viel Zeit und hören ihnen zu, damit sie uns irgendwann vertrauen können“, erklärt Uta Gottschalk. „Uns kann man wirklich alles erzählen, ohne dass es Konsequenzen gibt. Baut jemand mal Mist, verurteilen wir zwar die Tat, aber niemals die Person selbst.“

Tatjana Volk hat noch eine zweite Aufgabe: die Streetwork. Sie ist in der Stadt unterwegs und sucht Kontakt zu den Jugendlichen, die nicht ins Juze kommen. „Das heißt, die Jugendlichen müssen sich nicht überwinden und auf uns zukommen. Wir gehen auf sie zu.“ Die Bedürfnisse der Jugendlichen in Aichach haben für die Sozialpädagoginnen Priorität.

Im vergangenen Sommer haben sie deshalb eine Umfrage an vier weiterführenden Schulen durchgeführt. Beteiligt waren die Edith-Stein-Schule, das Deutschherren-Gymnasium, die Berufliche Schule Wittelsbacher Land und die Geschwister-Scholl-Mittelschule. Das Ziel: Herausfinden, was den Jugendlichen wirklich wichtig ist. Die Ergebnisse: zum Beispiel Sport machen, chillen und Freunde treffen. Besim Kadiroli erinnert sich genau, was ihm damals besonders am Herzen lag. „Das Juze war immer ein fester Treffpunkt für uns Freunde. Wir wussten: Mit Uta können wir über alles sprechen. Sie verurteilt uns nicht. Bei Uta im Juze waren wir einfach gut aufgehoben.“