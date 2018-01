2018-01-29 08:00:00.0

Aichach Aichach: Sagenhafte Geister und witzige Showeinlagen

Beim zweiten Showabend der Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia sind schwäbisch-alemannische „Eisbühlgoischder“ zu Gast. Der FFC Augsburg ist im Almrausch Von Erich Echter

Auch der zweite Showabend der Aichacher Paartalia kam beim Publikum richtig gut an. Die Gäste bekamen nicht nur flotte Garden und gut gelaunte Prinzenpaare zu sehen. Eingezogen ist in der Aichacher Narrenhochburg jetzt auch der schwäbisch-alemannische Fasching. Mit 100 Akteuren war der Dischinger Faschingsverein, die größte Faschingsgesellschaft aus dem Landkreis Heidenheim, nach Aichach gekommen.

Als Botschafterin des Frohsinns aus der Nachbarstadt Schrobenhausen durfte die Schromlachia nicht fehlen. Die Lenbachstädter Tänzerinnen und Tänzer traten im silbernen Outfits auf. Die Gestalten aus der Glimmerwelt bewiesen dem Aichacher Publikum, wie brillant auch sie tanzen können. Prinzenpaar Patricia II. und Daniel I. meisterten ihren Showtanz mit Bravour.

ANZEIGE

Der Auftritt des Faschings- und Freizeitclubs (FFC) Augsburg war dagegen fast eine zünftige Angelegenheit. Die Truppe brachte einen Hauch Bayerisches mit tanzenden Bauern auf Brautschau in den Saal. Das Motto des FFC Augsburg lautet heuer „Almrausch“. Im bayerischen Gewand tanzten die Garde und das Männerballett. Mit eingebunden ins Programm waren das Prinzenpaar Mona und Chris.

Die Faschingsgesellschaft Germanica Kösching ließ so manchen Gast über ihre akrobatischen Einlagen staunen. Die Moderation des Showteils oblag der Hofmarschallin Andrea Geidner, die immer gerne mit ihrer Truppe nach Aichach kommt. In ihrem abwechslungsreichen Programm zeigten die Tänzer um das Prinzenpaar Florin II. und Eva I. spektakuläre Hebefiguren, die knapp unterm Hallendach endeten. Einen krönenden Abschluss bereitete der Faschingsverein Dischingen den Besuchern. Zwei Busse hatten die schwäbische-alemannischen Narren an die Paar gebracht. Präsident Ralf Eberhardt kündigte zu Beginn jede Menge verschiedener Aktionsgruppen an. Aufsehen erregten dabei besonders die „Eisbühlgoischder“ eine Gruppe, die die Sagenwelt von Dischingen widerspiegelt, sowie der Fanfarenzug, der das Spektakel umrahmte. Eine Gruppe Hofnarren animierte die Gäste immer wieder zum Tanzen. Eine Akteurin aus der Garde sagte: „Wir kommen gerne nach Aichach, denn hier ist es recht lustig“.