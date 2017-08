2017-08-06 15:13:00.0

Stadtfest Aichach ist voll - und alles voll entspannt

Bei gelungenen äußeren Bedingungen feiern über 20000 Menschen friedlich und fröhlich. Woran das auch liegt Von Carmen Jung

Feierlaune am Wochenende in Aichach: Der Besucherstrom am Oberen Tor war gewaltig.

Aichach Entspannt, friedlich, fröhlich – so hat Aichach am Wochenende sein Stadtfest gefeiert. Bei optimalen äußeren Bedingungen kamen am Samstag geschätzt weit über 20000 Menschen, um das Fest der Feste in der Kreisstadt zu genießen. Auch am Sonntag war beim Kabarett-Weißwurstfrühschoppen der Obere Stadtplatz voll. Abgesehen von wenigen Ausnahmen blieb das Geschehen im Rahmen. Stadt und Behörden hatten im Vorfeld vor allem am Sicherheitskonzept gefeilt. Viele beruhigte das. „Ich habe mich mit meiner Familie sehr sicher gefühlt“, sagte zum Beispiel eine Mutter.

Bei strahlendem Sonnenschein stellten sich die Menschen ein. Gegen 19.15 Uhr war – eigentlich obligatorisch – im Bereich des Gasthauses Specht kaum noch ein Platz zu bekommen. „Nicht hetzen“ blieb ein frommer Wunsch an die Bedingung. „Beim Stadtfest immer“, lautete die schnelle, von einem Lächeln begleitete Antwort – und weiter ging’s. Für die Besucher aber blieb es hier ebenso wie vor dem Oberen Tor, wo die Paartalmusikanten spielten, eher beschaulich. Wer mehr Sound wollte, nahm vor der Rathausbühne Platz, wo Groove President Stimmung machte. Schlagerfans waren am Unteren Stadtplatz bei Mario K. aus dem Zillertal gut aufgehoben. Und rundum kamen vor allem zu späterer Stunde Disco-Freunde auf ihre Kosten.

Bei Fans des IG-Rock-Openairs stellte sich am Schlossplatz ein wenig Wehmut ein. Wegen der Auflösung der IG gehörte diese Demonstration heimischer Bandkultur der Vergangenheit an. Der Schlossplatz, nun in der Hand der Discothek M-Eins und des Ateliers, präsentierte sich modern, durchgestylt – ein Konzept, das durchaus auf Gegenliebe stieß. „Bê Ignacio“ präsentierte dort professionell ihren Tropical Sound, zu späterer Stunde gefolgt von einer 90er Disco-Party. Gute Noten gab es dafür auch von Bürgermeister Klaus Habermann. „Sehr gelungen“, fand er. Der Nebeneffekt: Das Geschehen im Bereich Hubmann- und Steubstraße entzerrte sich. An dieser Ecke einigten sich drei Standbetreiber auf einen Sound, so dass das „Sich-gegenseitig-Überbieten“ wegfiel. Freunde handgemachter Musik aus der Region wurden trotzdem nicht enttäuscht. Rund ums Mauerbacher Podium mit lokalen Krachern wie der J. J. Blues band unplugged oder die Boandlbräu-Bühne zu späterer Stunde mit Manufunktur war kaum ein Durchkommen.

Eine kulinarische Palette von Weißwurstburgern bis Thai-Curry, ein Getränkeangebot von Bier bis zu bunten Bowle-Sorten, ein Programm mit den Trommlern von Tam-Kobá, Einlagen der Tanzschule Steiger oder Ballon-Tom, Angebote für den Nachwuchs vom Rodeo-Reiten der Aichacher Nachrichten und bis zum Bungee-Trampolin – das Stadtfest präsentierte bunt und vielfältig. Zum Beispiel auch mit einer Shisha-Lounge am Tandlmarkt.

Mehr Polizei und mehr Sicherheitskräfte sorgten derweil fürs Sicherheitsgefühl der Besucher. Mit 15 Mitarbeitern war die Security deutlich präsenter. Ihr Job blieb Routine. Eine gewisse Anspannung im Vorfeld gab Bürgermeister Habermann im Nachhinein zu. Um so zufriedener war er. „Es war ein sehr entspanntes, sehr ruhiges Fest“, freute er sich. Erstmals sicherte das Rote Kreuz alle Zugangsstraßen zum Stadtplatz mit eigenen Fahrzeugen. Auch diese „sehr diskrete“ (Habermann) Maßnhame sorgte für ein gutes Gefühl. „Sehr gute Idee“, lautete das Lob mehrerer Besucher.