2018-02-06 20:25:00.0

Haushalt Aichach will weniger Schulden machen

Bei guten Steuereinnahmen plant die Stadt heuer besonders viele Investitionen. Kritik gibt es an den vorläufigen Eckdaten für den Haushalt 2018 nur von der FWG. Von Claudia Bammer

Steigende Kosten und steigende Einnahmen: Ein größeres Volumen wird der Aichacher Haushalt 2018 haben: Die Eckdaten segnete der Finanzausschuss des Aichacher Stadtrats am Montagabend ab. Tut das auch der Stadtrat, wird auf ihrer Basis der Haushalt fertiggestellt.

Kämmerer Wilhelm Rottenkolber erläuterte die wichtigsten Zahlen (siehe Infokasten). Sowohl der Verwaltungs- als auch der Vermögenshaushalt legen demnach zu. Die wichtigsten Einnahmen sind die Einkommensteuerbeteiligung, die heuer über zwölf Millionen Euro steigen soll, und die Gewerbesteuer. Bei Letzterer setzt Rottenkolber, weil sie nur „schwer kalkulierbar“ ist, eine Million Euro weniger an, als 2017 reingekommen ist.

Bei den Ausgaben meldet Rottenkolber steigende Kosten beim Personal. Von den rund 11,4 Millionen Euro gehen allein über drei Millionen auf die Kindertagesstätten zurück. Beim Sach- und Betriebsaufwand meldet der Kämmerer höhere Kosten, unter anderem für Gebäude- und Grundstücksunterhalt sowie steigende Bewirtschaftungskosten. Die Kreisumlage wird zwar voraussichtlich um 0,5 Prozentpunkte auf 49 Prozentpunkte gesenkt. Dennoch wird die Stadt mit rund 10,9 Millionen Euro mehr an den Kreis abgeben als 2017: Die Umlagekraft der Stadt ist gestiegen. Für Grunderwerb hat die Stadt rund eine Million Euro vorgesehen.

Deutlich höher als in den vergangenen Jahren fällt das Bauprogramm aus, über das der Bauausschuss am morgigen Donnerstag berät. 11,2 Millionen Euro plant Rottenkolber hier ein. An den Vermögenshaushalt werden aus dem Verwaltungshaushalt rund 6,3 Millionen Euro zugeführt. Einen relativ hohen Betrag entnimmt die Stadt mit 3,9 Millionen Euro außerdem den Rücklagen – möglich durch den Überschuss, mit dem die Stadt wie berichtet das Jahr 2017 abgeschlossen hat. Ganz ohne neuen Kredit kann der Haushalt laut Rottenkolber dennoch nicht ausgeglichen werden. Statt zwei Millionen Euro, wie in der Finanzplanung vorgesehen, rechnet er aber lediglich mit einer Million Euro neue Schulden. Weil gleichzeitig gut 990000 Euro an Krediten getilgt werden, soll der Schuldenstand am Jahresende wie zu Jahresbeginn bei 8,9 Millionen Euro liegen. Wie Rottenkolber erläuterte, sieht die Finanzplanung auch für 2019 (2,4 Millionen Euro) und 2020 (2,0 Millionen) weitere Kreditaufnahmen von insgesamt 4,4 Millionen Euro vor. Wegen der gleichzeitigen Tilgung beträgt die Nettoverschuldung 1,6 Millionen Euro.

Im Finanzausschuss erntete Rottenkolber für seine Präsentation viel Lob. Auch Lothar Bahn (Freie Wählergemeinschaft) sprach von „fantastischen Zahlen“. Ihn störte aber wie die gesamte FWG in den Vorjahren die geplante Kreditaufnahme. Jedes Mal bekomme die Stadt deshalb Kommentare von der Rechtsaufsicht – viele Jahre lang dahingehend, die Straßenausbaubeitragssatzung einzuführen, zuletzt, die Hebesätze für die Grundsteuer zu erhöhen. Im Bauprogramm seien allein 23 Baumaßnahmen aufgelistet – ohne solche Großprojekte wie vor Jahren das Feuerwehrhaus. „Ich bezweifle, dass wir dieses Volumen bewältigen können“, sagte Bahn. Es würden selten über 70 Prozent ausgeführt. Schaffe man den Haushalt mit einer schwarzen Null, könnte auch die FWG zustimmen.

Bürgermeister Klaus Habermann wollte zu dieser Grundsatzdiskussion nichts mehr sagen. Der Stadtrat entscheide, ob im Bauprogramm etwas gestrichen oder geschoben wird. Karl-Heinz Schindler (SPD) und Helmut Beck (CSU) verteidigten die bisherige Praxis. Der Kämmerer plane mit seriösen Zahlen, mit denen die Stadt auf alle Eventualitäten vorbereitet sei, betonte Beck. Schindler sagte, bei größeren Maßnahmen, die bereits laufen, würden sich Streichungen verbieten. Zudem sehe er bei einem Kredit, „den wir dann doch nicht brauchen, nicht, wo der Schaden liegt“.

Kämmerer Rottenkolber betonte, ein Nachtragshaushalt sei für die Verwaltung eine Menge Arbeit. „Ich bin für alles zu haben, was Sie verschieben oder streichen wollen, aber ich verwahre mich gegen Kosmetik“, sagte er. „Lassen Sie uns da bitte bei der Wahrheit bleiben.“ Den Haushaltsansätzen lägen konkrete Zahlen von Ingenieuren zugrunde. Zum Bauprogramm sagte er generell: „Wir werden das nie abarbeiten, aber Aufträge erteilen. Und das geht nur, wenn das Projekt im Haushalt vorgesehen ist.“

Mit 10:2 segnete der Bauausschuss die Eckdaten ab. Dagegen stimmten Lothar Bahn und Klaus Bleis (beide FWG).