2016-12-27 12:23:00.0

Abschluss Aichacher Christkindlmarkt: Händler nehmen Abschied

Am letzten Abend wird es auf dem Stadtplatz noch einmal richtig voll. Einige Händler bedenken aus ihren Erlösen karitative Organisationen. Von Erich Echter

Den letzten Öffnungstag des Aichacher Christkindlmarktes am Freitag nutzten zahlreiche Besucher, um noch einmal den Duft von Glühwein und Bratwürstl zu schnuppern. Am Abend verabschiedeten sich die insgesamt 30 Budenbetreiber. Bürgermeister Klaus Habermann nutzte die Gelegenheit, sich bei den Besuchern, beim städtischen Bauhof und bei der Leiterin des Infobüros, Marianne Breitsameter, für den reibungslosen Ablauf zu bedanken.

„Der Markt ist das Kind von Marianne Breitsameter, das sich prächtig entwickelt hat“, so Habermann. An den 25 Markttagen sei ein Besucherrekord erzielt worden. Habermann sprach auch den Anschlag in Berlin an. Dieser habe die Menschen nicht davon abgehalten, den Christkindlmarkt zu besuchen.

Am letzten Markttag gibt es traditionell Spenden von Budenbetreibern an karitative Einrichtungen. Die Betreiber des Standes Hüttenzauber, Albin Lars und Martin Hermann, überreichten 1000 Euro aus ihrem Erlös an die Familienpflege des Landkreises Aichach-Friedberg, vertreten durch Geschäftsführerin Andrea Mayr.

Die Familienpflege springt ein, wenn die Eltern krank sind, und versorgt die Kinder. Glasbläser Hubert Asam spendete insgesamt 300 Euro an die Aichacher Bürgerstiftung. Für die Standbetreiber dankte Angelika Manhard den Besuchern, dass sie durch ihr Kommen den Aichacher Christkindlmarkt belebt haben. Festlich musikalisch umrahmt hat den letzten Tag des Aichacher Christkindlmarkts die Aichacher Stadtkapelle.