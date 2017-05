2017-05-12 10:37:00.0

Muttertag Aichacher Kinder basteln schon fleißig für ihre Eltern

Der Kindergarten Kunterbunt in Aichach hat eine besondere Geschenkidee. Die fordert aber viel Einsatz

Sonntag ist Muttertag. Aber auch der Vatertag kommt näher. Manche Leute wissen noch nicht, was sie ihren Eltern schenken könnten, wollen aber dennoch ihre Dankbarkeit ausdrücken.

Wie gut haben es da die Kinder vom Kindergarten Kunterbunt in der Schulstraße in Aichach. Sie hatten viele Möglichkeiten ihre Kreativität zu präsentieren. Viel Bastelmaterial stand zur Verfügung und so tüftelten sie fleißig an den Geschenken. Das Mutter- und Vatertagsgeschenk wird dieses Jahr miteinander vereint, weil der Aufwand größer ist als in den vergangenen Jahren. Die Kinder bekamen viereckige Tafeln, die dann mit Cromarfarben, eine transparente Farbe die beim Trocknen glänzende Farbtöne entwickelt, angemalt wurden. Auf die Tafel wurden wiederrum weitere vier Felder gemalt und in zwei von ihnen zeichneten die Betreuerinnen die Buchstaben „L“ und „E“ leicht mit einem Bleistift vor.

Die Kinder durften zusammen mit der Betreuerin Anna Busatto die Buchstaben mit Flüssigkleber ausfüllen. Anschließend wurde auf den Kleber Glitzer gestreut, der dann in der Form der Buchstaben hängen blieb. Der kleine Nico Lorenz war hierbei sehr geduldig, schließlich will er auch, dass das Geschenk für Mama und Papa schön wird.

Als nächstes half Christiane Ruisinger bei den Hand- und Fußabdrücken. Die Kinder sollten dabei ihre Hände sowie die beiden Füße in rote Farbe tauchen und die freistehenden Felder auf der Tafel bedrucken. Durch die Abdrücke bemerkte Nico das entstandene Wort. Er fragte, was „Love“ zu bedeuten hätte. Christiane Ruisinger erklärte ihm, dass das Wort Englisch sei und „Liebe“ bedeutet. Jedes Jahr macht der ganze Kindergartenbetrieb das gleiche Geschenk für den Mutter- und Vatertag. Ruisinger sagte: „Es dauert diesmal ungefähr eine Woche, bis alle Kinder dieser Gruppe die Tafeln fertig gemacht haben.“

Die Mädchen und Jungen waren danach sehr stolz auf ihr Werk und präsentierten es dementsprechend. Auch Nico hielt es zum Schluss stolz und zufrieden in den Händen. (cem)