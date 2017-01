2017-01-27 11:00:00.0

Aichach Aichacher Neujahrskonzert bringt weitere 4000 Euro für Kartei der Not

Der Erlös kommt bedürftigen Menschen zugute - zum 13. Mal in Folge. Damit steigt die Gesamtsumme auf 40000 Euro. Der Konzerttermin für 2018 steht bereits fest. Von Nicole Simüller

Aichach So schnell wie heuer war das Aichacher Neujahrskonzert noch nie ausverkauft. So viele Besucher – exakt 415 – waren noch nie da. Von dem rauschenden Konzertabend hatten aber nicht nur die begeisterten Zuhörer und die bestens aufgelegten Musiker etwas, sondern auch unverschuldet in Not geratene Menschen in der Region. Denn der Erlös von 4000 Euro geht bei der 13. Auflage erneut an die Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung. Damit steigt die Summe, die seit dem ersten Konzert zusammenkam, auf stolze 44000 Euro.

Bürgermeister Klaus Habermann, Organisator Günter Schulzke und Birgit Cischek, Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen, übergaben am Donnerstag Arnd Hansen, Geschäftsführer der Kartei der Not, den symbolischen Spendenscheck. Habermann dankte vor allem Günter Schulzke, der Jahr für Jahr hochkarätige Sänger nach Aichach holt. Heuer präsentierten Stargast Gunther Emmerlich und die Solisten Stefanie Braun, Elisabeth Artmeier-Mogl und Adam Sanchez eine große Operettenrevue. Die Sparkasse Aichach-Schrobenhausen unterstützt das Konzert von Anfang an, sodass die Zuhörer ihre Stars zu günstigen Preisen fast vor der Haustür erleben.

ANZEIGE

Schmunzelnd erinnerte sich Habermann am Donnerstag, dass mancher Besucher vor drei Wochen am liebsten gleich sitzen geblieben wäre, um auf die Fortsetzung zu warten. Er, Cischek und Schulzke waren sich einig, dass das Geld bei der Kartei der Not in guten Händen ist. Der Bürgermeister sagte zu Hansen: „Das Schöne an Ihrer Institution ist, dass das Geld wirklich da ankommt, wo es hingehört.“

Hansen bestätigte, dass jeder gespendete Euro ohne Abzug von Verwaltungskosten bedürftigen Personen zugute komme. Darunter seien viele mit Behinderung, unvollständige Familien und zunehmend ältere Menschen. Hansen: „Wir prüfen sehr sorgfältig, wer von uns Geld bekommt.“ Das Ziel sei, über die Spende hinaus die Lebenssituation Betroffener zu verbessern.

Der Termin für das Neujahrskonzert 2018 steht übrigens schon fest: Es findet am Mittwoch, 3. Januar, statt.