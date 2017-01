2017-01-16 10:17:00.0

Neujahrsempfang Aichacher SPD kritisiert Hassbotschaften im Netz

Fraktionsvorsitzender und Landtagsabgeordnete machen sich Sorgen wegen anonymer Falschmeldungen. Kommunalpolitik spielt diesmal nur eine kleine Rolle. Von Gert-Peter Schwank

Anonyme Hassbotschaften im Netz und sogenannte „Fake-News“, also Falschmeldungen, bereiten Sorgen, das Engagement der vielen Ehrenamtlichen dagegen Mut für die Zukunft. Diese gegensätzlichen Botschaften bestimmten diesmal die Statements beim traditionellen Neujahrsempfang der Aichacher SPD im einmal mehr sehr gut gefüllten Specht-Gewölbe. Die Kommunalpolitik stand eher nicht im Vordergrund.

Für den Fraktionsvorsitzenden der SPD im Stadtrat, Karl-Heinz Schindler, gab es diesmal „keinen Grund zum Kalauern“. Schindler spannte den Bogen von Trump bis Erdogan, vom Brexit der Engländer bis hin zur immer massiver werdenden Kritik an der EU. Das vergangene Jahr 2016 gebe immer mehr Anlass zu erhöhter Sorge. Doch, so Schindler: „Nur Pessimismus kann nicht die Botschaft des Abends sein.“ Der Sinn des Neujahrsempfangs sei es vor allem, die vielen Ehrenamtlichen, die sich in Aichach in vielfältigsten Bereichen, vom Sportverein bis hin zum Rettungsdienst, in der Jugendarbeit oder in der Flüchtlingshilfe engagieren, zu würdigen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. „Sie alle machen mir Mut für die Zukunft“, sagte Schindler.

Die SPD-Landtagsabgeordnete Simone Strohmayr sagte voraus, das neue Jahr werde „ein Jahr der großen Herausforderungen“ werden. Auch sie nahm „die Kehrseite der elektronischen Medien“ und deren „Botschaften in der Anonymität“ heftig ins Visier. „Ich war und bin darüber entsetzt, wie die Aggressivität auch im politischen Alltag zunimmt“, sagte sie. Und das habe vor allem auch mit den digitalen Medien zu tun. Strohmayrs Appell: „Wir müssen wieder für mehr Miteinander sorgen.“

Ein wenig Kommunalpolitik durfte es aber dann doch sein. Bürgermeister Klaus Habermann schaute nach vorn. Auch 2017 werde sich in Aichach wieder viel verändern. Die Verwaltung sei gerade dabei, das Bauprogramm für das neue Jahr zu erarbeiten. „Da kommt wieder einiges auf uns zu.“ Hochwasserschutz an der Paar, Bahnunterführung bei Algertshausen, Ausbau der B300 und unter Federführung des Kreises der Neubau des Krankenhauses nannte Habermann einige wichtige Bausteine. Wobei Habermann davon überzeugt ist, „dass der Neubau auch die Wirtschaftlichkeit des Aichacher Hauses und der Kliniken an der Paar insgesamt deutlich verbessern wird“. Der Standort Aichach werde dadurch „um einiges attraktiver“. Zudem kämen „sowohl im Kanalbau als auch im Straßenbau Megaherausforderungen auf uns zu“, sagte Habermann. Auch das Thema Integration werde weiter bei derzeit etwa 325 Flüchtlingen in der Stadt eine wichtige Rolle spielen.

Karl-Heinz Schindler verteidigte das Ja seiner Stadtratsfraktion zur Straßenausbaubeitragssatzung und verwies auf entsprechende Gerichtsurteile. „Wir haben das jahrelang nicht getan und lassen uns jetzt durch entsprechenden Gegenwind nicht aus der Bahn werfen.“

Auf das anstehende Wahljahr 2017 ging der stellvertretende SPD-Unterbezirksvorsitzende Ronald Kraus ein und kündigte für März den Besuch des bayerischen Frontmannes seiner Partei, Stefan Pronold, in Aichach an. Auch der SPD-Bundestagskandidat für den Wahlkreis Augsburg-Land, Herbert Woerlein, war in Aichach zu Gast.